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Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2023
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12:42 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877622331.html
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2023
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска в течение ночи нанесли серию артиллерийских ударов по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, наиболее пострадавшим от... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:42
2023-06-12T12:42
происшествия
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи нанесли серию артиллерийских ударов по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, наиболее пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, в воскресенье днём обстрелам со стороны украинских войск подвергся практически полностью затопленный город Алёшки, а также сёла Кардашинка, Крынки, Песчановка и Васильевка. Всего за сутки, по данным экстренных служб, по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 70 украинских снарядов. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877619723.html
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херсонская область
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происшествия, херсонская область , днепр (город), россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью обстреливали пострадавшие от наводнения города Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи нанесли серию артиллерийских ударов по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, наиболее пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Вчера, 12:19
По его словам, в воскресенье днём обстрелам со стороны украинских войск подвергся практически полностью затопленный город Алёшки, а также сёла Кардашинка, Крынки, Песчановка и Васильевка. Всего за сутки, по данным экстренных служб, по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 70 украинских снарядов.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Село Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области
Вчера, 11:31
 
ПроисшествияХерсонская областьДнепр (город)РоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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