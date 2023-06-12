https://ria.ru/20230612/obstrel-1877622331.html

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2023

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска в течение ночи нанесли серию артиллерийских ударов по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, наиболее пострадавшим от... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:42

2023-06-12T12:42

2023-06-12T12:42

происшествия

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи нанесли серию артиллерийских ударов по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, наиболее пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, в воскресенье днём обстрелам со стороны украинских войск подвергся практически полностью затопленный город Алёшки, а также сёла Кардашинка, Крынки, Песчановка и Васильевка. Всего за сутки, по данным экстренных служб, по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 70 украинских снарядов. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877619723.html

https://ria.ru/20230612/obstrely-1877612996.html

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , днепр (город), россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)