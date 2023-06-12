Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obezzarazhivanie-1877648410.html
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности - РИА Новости, 12.06.2023
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности
В городе Новая Каховка Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:12
2023-06-12T15:12
разрушение каховской гэс
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709419_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2770f03b88694bc712d6fc57f9764b4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В городе Новая Каховка Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности", - сказал Леонтьев. По его словам, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны. Леонтьев также подчеркнул, что городскому округу нанесен большой ущерб, который еще предстоит оценить. "У нас есть поэтапный план восстановления, которому мы следуем и опережаем", - подчеркнул глава города. По его словам, ликвидация последствий затопления ведется в соответствии с планом, оперативный штаб работает круглосуточно. "Прибывают дополнительные силы и средства", - сказал Леонтьев. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230611/khusnullin-1877570375.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709419_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5fcd0e637e5a658a1c3e3eae63ba8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности

Мэр Леонтьев: в Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности после схода воды

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В городе Новая Каховка Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности", - сказал Леонтьев.
По его словам, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны.
Леонтьев также подчеркнул, что городскому округу нанесен большой ущерб, который еще предстоит оценить.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области
11 июня, 21:57
"У нас есть поэтапный план восстановления, которому мы следуем и опережаем", - подчеркнул глава города.
По его словам, ликвидация последствий затопления ведется в соответствии с планом, оперативный штаб работает круглосуточно.
"Прибывают дополнительные силы и средства", - сказал Леонтьев.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Разрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала