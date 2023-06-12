https://ria.ru/20230612/obezzarazhivanie-1877648410.html

В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности

В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности - РИА Новости, 12.06.2023

В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности

В городе Новая Каховка Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:12

2023-06-12T15:12

2023-06-12T15:12

разрушение каховской гэс

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В городе Новая Каховка Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности", - сказал Леонтьев. По его словам, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны. Леонтьев также подчеркнул, что городскому округу нанесен большой ущерб, который еще предстоит оценить. "У нас есть поэтапный план восстановления, которому мы следуем и опережаем", - подчеркнул глава города. По его словам, ликвидация последствий затопления ведется в соответствии с планом, оперативный штаб работает круглосуточно. "Прибывают дополнительные силы и средства", - сказал Леонтьев. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/khusnullin-1877570375.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область