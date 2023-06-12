В Херсонской области затопило монастырь
Корсунский Богородичный монастырь полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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"Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", - сказал Леонтьев.
Кроме того, по его словам, затопленными оказались два дворца и один дом, расположенные на территории городского округа.
Корсунский Богородичный монастырь - православный женский монастырь. Основан в 1785 году как мужской старообрядческий Корсунский монастырь в Новороссийской губернии Российской империи. Был первым в России единоверческим монастырём. Находится в селе Корсунка Херсонской области Украины.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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