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В Херсонской области затопило монастырь - РИА Новости, 12.06.2023
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Религия
 
14:23 12.06.2023 (обновлено: 14:25 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/monastyr-1877637678.html
В Херсонской области затопило монастырь
В Херсонской области затопило монастырь - РИА Новости, 12.06.2023
В Херсонской области затопило монастырь
Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:23
2023-06-12T14:25
религия
россия
херсонская область
российская империя
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", - сказал Леонтьев. Кроме того, по его словам, затопленными оказались два дворца и один дом, расположенные на территории городского округа. Корсунский Богородичный монастырь - православный женский монастырь. Основан в 1785 году как мужской старообрядческий Корсунский монастырь в Новороссийской губернии Российской империи. Был первым в России единоверческим монастырём. Находится в селе Корсунка Херсонской области Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , российская империя, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Религия, Россия, Херсонская область , Российская империя, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области затопило монастырь

Корсунский Богородичный монастырь полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС

CC BY-SA 3.0 / Vld9 / Северо-восточные ворота Корсунского Богородичного монастыря
Северо-восточные ворота Корсунского Богородичного монастыря - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Vld9 /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", - сказал Леонтьев.
Кроме того, по его словам, затопленными оказались два дворца и один дом, расположенные на территории городского округа.
Корсунский Богородичный монастырь - православный женский монастырь. Основан в 1785 году как мужской старообрядческий Корсунский монастырь в Новороссийской губернии Российской империи. Был первым в России единоверческим монастырём. Находится в селе Корсунка Херсонской области Украины.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
10 июня, 08:00
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
РелигияРоссияХерсонская областьРоссийская империяВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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