https://ria.ru/20230612/monastyr-1877637678.html

В Херсонской области затопило монастырь

В Херсонской области затопило монастырь - РИА Новости, 12.06.2023

В Херсонской области затопило монастырь

Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:23

2023-06-12T14:23

2023-06-12T14:25

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россия

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российская империя

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Корсунский Богородичный монастырь оказался полностью затоплен в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", - сказал Леонтьев. Кроме того, по его словам, затопленными оказались два дворца и один дом, расположенные на территории городского округа. Корсунский Богородичный монастырь - православный женский монастырь. Основан в 1785 году как мужской старообрядческий Корсунский монастырь в Новороссийской губернии Российской империи. Был первым в России единоверческим монастырём. Находится в селе Корсунка Херсонской области Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , российская империя, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс