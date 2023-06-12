https://ria.ru/20230612/mina-1877695052.html

В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского

В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023

В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского

Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона серьезно подорвало репутацию президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:35

2023-06-12T22:35

2023-06-12T22:52

в мире

украина

киев

владимир зеленский

такер карлсон

олег соскин

youtube

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона серьезно подорвало репутацию президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Взрывчатка Соединенных Штатов взорвалась под Зеленским. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, "слугам народа" и по Украине, естественно. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки", — утверждает он.По словам Соскина, в шоу "Такер в Twitter", у которого миллионы зрителей, раскрыли попытки Зеленского добиться увольнения "дерзкого журналиста", критикующего украинского лидера, что лишь показало его лицемерие и подорвало репутацию на Западе."Теперь получилось, что Зеленский не просто проиграл, а полностью сел в лужу, и Украина туда же", — посетовал бывший советник.Первый выпуск нового шоу Такера Карлсона за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку к Конституции, которая гарантирует свободу слова.

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, такер карлсон, олег соскин, youtube, twitter