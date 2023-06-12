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В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского
В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023
В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского
Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона серьезно подорвало репутацию президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:35
2023-06-12T22:35
2023-06-12T22:52
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона серьезно подорвало репутацию президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Взрывчатка Соединенных Штатов взорвалась под Зеленским. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, "слугам народа" и по Украине, естественно. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки", — утверждает он.По словам Соскина, в шоу "Такер в Twitter", у которого миллионы зрителей, раскрыли попытки Зеленского добиться увольнения "дерзкого журналиста", критикующего украинского лидера, что лишь показало его лицемерие и подорвало репутацию на Западе."Теперь получилось, что Зеленский не просто проиграл, а полностью сел в лужу, и Украина туда же", — посетовал бывший советник.Первый выпуск нового шоу Такера Карлсона за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку к Конституции, которая гарантирует свободу слова.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, такер карлсон, олег соскин, youtube, twitter
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Олег Соскин, YouTube, Twitter
В Киеве раскрыли, какую мину США заложили под Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: новое шоу Такера Карлсона нанесло удар по репутации Зеленского