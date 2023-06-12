Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться
Лукашенко в поздравлении Путину заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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"Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене… Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко пожелал российскому коллеге доброго здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России - мира и согласия.
Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.