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Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться - РИА Новости, 12.06.2023
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09:29 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/lukashenko-1877597600.html
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться - РИА Новости, 12.06.2023
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться
Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:29
2023-06-12T09:29
россия
минск
москва
владимир путин
михаил мишустин
совет федерации рф
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене… Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко пожелал российскому коллеге доброго здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России - мира и согласия. Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.
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россия, минск, москва, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, александр лукашенко, в мире
Россия, Минск, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться

Лукашенко в поздравлении Путину заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«
"Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене… Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко пожелал российскому коллеге доброго здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России - мира и согласия.
Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 июня, 01:01
 
РоссияМинскМоскваВладимир ПутинМихаил МишустинСовет Федерации РФАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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