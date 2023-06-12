https://ria.ru/20230612/lukashenko-1877597600.html

Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться

Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться - РИА Новости, 12.06.2023

Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут расширяться

Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:29

2023-06-12T09:29

2023-06-12T09:29

россия

минск

москва

владимир путин

михаил мишустин

совет федерации рф

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене… Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко пожелал российскому коллеге доброго здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России - мира и согласия. Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, минск, москва, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, александр лукашенко, в мире