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Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России - РИА Новости, 12.06.2023
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07:27 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html
Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России
Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России - РИА Новости, 12.06.2023
Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России
Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе РФ получила новую жизнь и ощутила, что такое внимание со стороны государства, заявил врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:27
2023-06-12T07:27
донецкая народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе РФ получила новую жизнь и ощутила, что такое внимание со стороны государства, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России. "Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России", - говорится в поздравлении врио главы ДНР. Пасечник отметил, что современная Россия объединяет в себе как выдающееся прошлое, так и славное настоящее. Он выразил уверенность в том, что вместе с "большой дружной российской семьей" любые вызовы и трудности будут несомненно преодолены. В заключение врио главы ЛНР пожелал "Великой Родине" и ее гражданам победного мира и процветания. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html
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донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика
Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика
Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России

Врио главы ЛНР Пасечник: республика получила новую жизнь в составе России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе РФ получила новую жизнь и ощутила, что такое внимание со стороны государства, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России.
«
"Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России", - говорится в поздравлении врио главы ДНР.
Пасечник отметил, что современная Россия объединяет в себе как выдающееся прошлое, так и славное настоящее. Он выразил уверенность в том, что вместе с "большой дружной российской семьей" любые вызовы и трудности будут несомненно преодолены.
В заключение врио главы ЛНР пожелал "Великой Родине" и ее гражданам победного мира и процветания.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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Донецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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