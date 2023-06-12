https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html

Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России

Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России - РИА Новости, 12.06.2023

Пасечник заявил о "новой жизни" ЛНР после вхождения в состав России

Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе РФ получила новую жизнь и ощутила, что такое внимание со стороны государства, заявил врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:27

2023-06-12T07:27

2023-06-12T07:27

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе РФ получила новую жизнь и ощутила, что такое внимание со стороны государства, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России. "Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России", - говорится в поздравлении врио главы ДНР. Пасечник отметил, что современная Россия объединяет в себе как выдающееся прошлое, так и славное настоящее. Он выразил уверенность в том, что вместе с "большой дружной российской семьей" любые вызовы и трудности будут несомненно преодолены. В заключение врио главы ЛНР пожелал "Великой Родине" и ее гражданам победного мира и процветания. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика