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В медучреждениях Херсонской области сформировали запас лекарств - РИА Новости, 12.06.2023
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15:51 12.06.2023 (обновлено: 15:52 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/lekarstva-1877654153.html
В медучреждениях Херсонской области сформировали запас лекарств
В медучреждениях Херсонской области сформировали запас лекарств - РИА Новости, 12.06.2023
В медучреждениях Херсонской области сформировали запас лекарств
Все лечебные организации Херсонской области, медицинские посты пунктов временного размещения пострадавших из-за затопления в результате разрушения Каховской... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:51
2023-06-12T15:52
херсонская область
разрушение каховской гэс
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все лечебные организации Херсонской области, медицинские посты пунктов временного размещения пострадавших из-за затопления в результате разрушения Каховской ГЭС, а также мобильные бригады укомплектованы лекарствами, есть двухмесячный запас, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "Все лечебные организации, медпосты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медизделиями, сформирован двухмесячный запас", - говорится в сообщении. В пунктах временного размещения Скадовска и Железного порта началась вакцинация против инфекционных заболеваний, уточнили в Минздраве. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230611/voda-1877544401.html
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херсонская область , разрушение каховской гэс, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
В медучреждениях Херсонской области сформировали запас лекарств

Минздрав: в медучреждениях Херсонской области сформировали двухмесячный запас лекарств

© iStock.com / MJ_PrototypeЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все лечебные организации Херсонской области, медицинские посты пунктов временного размещения пострадавших из-за затопления в результате разрушения Каховской ГЭС, а также мобильные бригады укомплектованы лекарствами, есть двухмесячный запас, сообщается в телеграм-канале Минздрава России.
«
"Все лечебные организации, медпосты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медизделиями, сформирован двухмесячный запас", - говорится в сообщении.
В пунктах временного размещения Скадовска и Железного порта началась вакцинация против инфекционных заболеваний, уточнили в Минздраве.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭСМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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