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Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат" - РИА Новости, 12.06.2023
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08:35 12.06.2023 (обновлено: 14:00 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат" - РИА Новости, 12.06.2023
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"
Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат", сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:35
2023-06-12T14:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
апты алаудинов
россия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат", сообщили в военном ведомстве. "В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", — уточнили в ведомстве. Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. Как отметил Ким, сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил принимает участие "достаточно большое" количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. "Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов", — напомнил генерал. Военачальник выразил надежду, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды подпишут такие контракты. В свою очередь, командир "Ахмата" Апты Алаудинов отметил, что подписание контракта поможет поддержать добровольцев."Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством Министерства обороны, я считаю, позволяет уравнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов", — сказал он. Алаудинов добавил, что группа спецназа "Ахмат" формировалась изначально под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. За год и три месяца подразделение подготовило и направило на передовую десятки тысяч добровольцев. Командир подчеркнул, что эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета. "Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны", — указал депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании документа.В субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.
https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html
https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html
https://ria.ru/20230601/nastuplenie-1875466362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подписание первого контракта в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат"
Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат".
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, рамзан кадыров, апты алаудинов, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Россия
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны России подписало контракт с отрядом "Ахмат" в рамках приказа о добровольцах

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат", сообщили в военном ведомстве.
«
"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", — уточнили в ведомстве.
Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
Как отметил Ким, сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил принимает участие "достаточно большое" количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
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"Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов", — напомнил генерал.
Военачальник выразил надежду, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды подпишут такие контракты.
В свою очередь, командир "Ахмата" Апты Алаудинов отметил, что подписание контракта поможет поддержать добровольцев.
"Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством Министерства обороны, я считаю, позволяет уравнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов", — сказал он.
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Алаудинов добавил, что группа спецназа "Ахмат" формировалась изначально под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. За год и три месяца подразделение подготовило и направило на передовую десятки тысяч добровольцев.
Командир подчеркнул, что эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета.
"Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны", — указал депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании документа.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРамзан КадыровАпты АлаудиновРоссия
 
 
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