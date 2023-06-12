https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат" - РИА Новости, 12.06.2023

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат", сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:35

2023-06-12T08:35

2023-06-12T14:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

апты алаудинов

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат", сообщили в военном ведомстве. "В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", — уточнили в ведомстве. Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. Как отметил Ким, сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил принимает участие "достаточно большое" количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. "Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов", — напомнил генерал. Военачальник выразил надежду, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды подпишут такие контракты. В свою очередь, командир "Ахмата" Апты Алаудинов отметил, что подписание контракта поможет поддержать добровольцев."Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством Министерства обороны, я считаю, позволяет уравнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов", — сказал он. Алаудинов добавил, что группа спецназа "Ахмат" формировалась изначально под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. За год и три месяца подразделение подготовило и направило на передовую десятки тысяч добровольцев. Командир подчеркнул, что эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета. "Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны", — указал депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании документа.В субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.

https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html

https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html

https://ria.ru/20230601/nastuplenie-1875466362.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание первого контракта в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат" Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". 2023-06-12T08:35 true PT5M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, рамзан кадыров, апты алаудинов, россия