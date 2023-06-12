https://ria.ru/20230612/khomo_naledi-1877309197.html

Еще один конкурент. Ученые утверждают, что Homo naledi были умными

Еще один конкурент. Ученые утверждают, что Homo naledi были умными - РИА Новости, 12.06.2023

Еще один конкурент. Ученые утверждают, что Homo naledi были умными

"Звездные" люди Homo naledi, жившие в Южной Африке одновременно с нашими предками, хоронили мертвых и отличались, по мнению археологов, сложным культурным... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:08

наука

археология

биология

палеонтология

неандертальцы

люди

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. "Звездные" люди Homo naledi, жившие в Южной Африке одновременно с нашими предками, хоронили мертвых и отличались, по мнению археологов, сложным культурным поведением. Это ставит под сомнение не только сложившуюся картину эволюции человека, но и представления о развитии мозга.Открытие Homo nalediВ 2015 году международная группа антропологов во главе с Ли Бергером из Витватерсрандского университета (ЮАР) сообщила о сенсационном открытии: в системе сложнодоступных пещер Rising Star недалеко от Йоханнесбурга ученые обнаружили новый вид человека. Ему дали имя naledi — на местном языке это означает "звезда".На свет подняли около 1500 костей и зубов, сконцентрированных на небольшой площади в ответвлении Диналеди в 30 метрах под землей. По множеству признаков специалисты поняли: останки принадлежат неизвестному ранее виду из рода Homo, сочетающему архаичные и современные черты.Несомненно, это были люди, только низкие — чуть выше 140 см. Ходили на двух ногах. Длиннорукие, с загнутыми крючковатыми пальцами, ребра и плечи похожи на австралопитековские. Однако, судя по строению рук и кистей, они могли совершать точные движения, а их мелкие зубы напоминали человеческие.Черепная коробка вмещала 465–550 кубических сантиметров мозга — в три раза меньше, чем у нас. Это поставило ученых в тупик: у двуногого вида, обладающего современными чертами, они надеялись обнаружить мозг объемом больше.Спустя два года удалось определить возраст находок. Как оказалось, они существенно моложе, чем можно предположить: 335–236 тысяч лет. Тогда в Африке жили только предки человека разумного, гораздо более развитые. Неандертальцы и денисовцы, отколовшиеся раньше, к тому времени уже мигрировали в Евразию.Стремясь раскрыть тайну Homo naledi, ученые несколько лет исследовали находки и проводили раскопки в Rising Star. Всего обнаружили останки 27 людей из одной популяции. Раскапывая дно отдаленной камеры системы Диналеди, куда пробраться можно только ползком, наткнулись на два овальных углубления, где на глубине несколько сантиметров показались кости. По мере расчистки поняли: это захоронения. И если так, то они — самые древние в Африке из уже известных. Раньше считалось, что мертвых хоронили только Homo sapiens — их погребения возрастом 78 тысяч лет нашли в Кении.Хоронили намеренноГруппа Бергера выпустила на сайте биологических препринтов Biorxiv.org три статьи об открытии. Первая посвящена доказательствам сознательного погребения умерших Homo naledi. На эту мысль ученых натолкнули несколько фактов: пространственное распределение углублений, заполнивший их грунт, который отличается от вмещающих глинистых осадков, нарушение напластований (стратиграфии). В первом углублении обнаружили фрагменты 83 костей и зубов, а непосредственно сверху нашли части другого тела. Не было признаков того, что кости принесла вода или притащили хищники. Умерших сюда явно доставили. Второе углубление, расположенное в 20 сантиметрах от первого, пока раскопали не полностью. На еще одно погребение ученые наткнулись в 2017-м в вестибюле Хилл, ближе к вертикальному колодцу, ведущему в систему. Чтобы не повредить находки, их подняли, не раскапывая, тремя монолитами. А потом просветили компьютерной томографией. Как выяснилось, блоки содержат 51 зубной фрагмент и 90 костных, причем 30 принадлежат одному человеку. У руки лежал каменный предмет. Расположение фрагментов указывало на то, что тело опускали в подготовленное углубление.Ученые полагают, что пещеры использовались для захоронений неоднократно, поскольку есть врезки более поздних ям. Возможно, наледи хоронили части тел в разных местах. Все это говорит о сложном культурном поведении, сопровождающем смерть.Триптих древних художниковВо второй статье тех же авторов рассказано о еще одной сенсации — наскальных рисунках на стенах пещеры. Их нашел Ли Бергер, когда спустился в Диналеди, чтобы лично посмотреть на раскопки. Для того чтобы пролезть сквозь узкие тоннели и шкуродеры, он похудел на 25 килограммов. На обратном пути, едва не застряв, антрополог увидел на доломитовой стене в тоннеле, соединяющем камеру Диналеди с вестибюлем Хилл, отметины, прочерченные чем-то твердым. Линии длиной от пяти до 15 сантиметров образовывали геометрические формы — квадраты, треугольники, кресты, иксы. Всего ученые обнаружили три места с наскальными изображениями.Чтобы точно сказать, что их сделали наледи, не хватает данных — в том числе и о возрасте рисунков. Датировать наскальные изображения, тем более гравированные, чрезвычайно сложно. Однако авторы работы считают, что никто, кроме "звездных" людей, не мог начертить фигуры на стенах — нет никакой информации о присутствии в пещерах других видов людей. Наледи же, судя по массовости находок, могли поколениями посещать эти подземелья.Обширный материал стал доказательством гипотезы, высказанной исследователями практически сразу после открытия нового вида: по их мнению, наледи сознательно хоронили мертвых. А для этого нужны совместные действия и, соответственно, довольно высокая ступень развития.Наледи несли усопшего 75 метров в очень сложных условиях, с риском для жизни, пишут авторы в третьем препринте. Такой путь в глубоких узких пещерах — тяжкое физическое и психологическое испытание, которое требует особых отношений в группе, развитой эмпатии, предполагает координацию между членами группы, а также использование огня для освещения (его следы тоже найдены). Все это не вяжется с маленьким мозгом Homo naledi. Факты говорят о том, что за последние два миллиона лет у представителей рода людей увеличение мозга сопровождалось усложнением поведения. Раньше считалось, что рисовать на камнях, совершать погребальные ритуалы и пользоваться огнем способны только люди с большим мозгом. Последние открытия это опровергают. "H. naledi присуще такое поведение, тогда как объем их мозга — менее 600 миллилитров", — пишут авторы. Значит, крупный мозг — не главный признак разумного существования.В доказательство ученые приводят H. floresiensis, "хоббитов", — вид, обнаруженный на острове Флорес в Индонезии. Мозг у них еще меньше, что не помешало оставить после себя следы материальной культуры. Правда, флоресские люди жили относительно недавно — всего 13 тысяч лет назад. Считается, что их карликовость — следствие островной изоляции.Ключевым драйвером развития человека может быть не столько размер мозга, сколько нервная организация, полагают авторы открытия. Неудивительно, что их гипотезы встречают критику. Некоторые считают, что Бергер поторопился с выводами. Мария Мартинон-Торрес, директор Испанского национального исследовательского центра эволюции человека, назвала выводы группы Бергера "спекуляцией" и "догадками". Майкл Петраглиа, археолог из Гриффитского университета (Австралия), не видит веских доказательств использования огня, тем более что работа по датировке обнаруженного угля еще не опубликована. Пол Петтит из Даремского университета (Великобритания) также усомнился в интерпретации находок — по его мнению, недостаточно фактов, чтобы считать действия наледи намеренными. Результаты, заявленные Бергером и его коллегами, предварительные и требуют дальнейших исследований. Группа работает над тем, чтобы извлечь ДНК из костей — возможно, покойные древние люди состояли в родстве. Пока все три препринта находятся на рецензии в редакции электронного журнала eLife.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

археология, биология, палеонтология, неандертальцы, люди