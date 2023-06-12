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Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов - РИА Новости, 12.06.2023
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16:00 12.06.2023 (обновлено: 16:05 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/infektsii-1877655463.html
Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов
Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов - РИА Новости, 12.06.2023
Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов
Водоемы Николаевской области Украины опасны чрезмерным содержанием возбудителей инфекционных болезней, по результатам лабораторных исследований установлено, что РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:00
2023-06-12T16:05
россия
николаевская область
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Водоемы Николаевской области Украины опасны чрезмерным содержанием возбудителей инфекционных болезней, по результатам лабораторных исследований установлено, что допустимая норма превышена в 20 раз, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в его телеграм-канале."Мы ежедневно делам заборы для анализа качества воды. Но в некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга - есть превышение очень сильное кишечных (бактерий - ред.). Купаться нельзя точно. Там превышение показателя - вместо 5000 больше в двадцать раз" , - заявил Ким.Он отметил, что из-за загрязнения воды вводится запрет на продажу рыбы. Ким призвал население не купаться, не ловить рыбу, не ходить по берегу, где отступила вода. В прошлую пятницу советник главы областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей региона о возможных вспышках кишечных инфекций из-за последствий в результате разрушения Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html
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россия, николаевская область, украина, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Россия, Николаевская область, Украина, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин
Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов

Власти Николаевской области: водоемы в регионе опасны содержанием возбудителей инфекций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище
Вид на Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Вид на Каховское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Водоемы Николаевской области Украины опасны чрезмерным содержанием возбудителей инфекционных болезней, по результатам лабораторных исследований установлено, что допустимая норма превышена в 20 раз, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
«
"Мы ежедневно делам заборы для анализа качества воды. Но в некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга - есть превышение очень сильное кишечных (бактерий - ред.). Купаться нельзя точно. Там превышение показателя - вместо 5000 больше в двадцать раз" , - заявил Ким.
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Он отметил, что из-за загрязнения воды вводится запрет на продажу рыбы. Ким призвал население не купаться, не ловить рыбу, не ходить по берегу, где отступила вода.
В прошлую пятницу советник главы областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей региона о возможных вспышках кишечных инфекций из-за последствий в результате разрушения Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
РоссияНиколаевская областьУкраинаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир Путин
 
 
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