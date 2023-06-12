https://ria.ru/20230612/infektsii-1877655463.html

Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов

Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов - РИА Новости, 12.06.2023

Власти Николаевской области заявили об опасности водоемов

Водоемы Николаевской области Украины опасны чрезмерным содержанием возбудителей инфекционных болезней, по результатам лабораторных исследований установлено, что РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:00

2023-06-12T16:00

2023-06-12T16:05

россия

николаевская область

украина

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Водоемы Николаевской области Украины опасны чрезмерным содержанием возбудителей инфекционных болезней, по результатам лабораторных исследований установлено, что допустимая норма превышена в 20 раз, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в его телеграм-канале."Мы ежедневно делам заборы для анализа качества воды. Но в некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга - есть превышение очень сильное кишечных (бактерий - ред.). Купаться нельзя точно. Там превышение показателя - вместо 5000 больше в двадцать раз" , - заявил Ким.Он отметил, что из-за загрязнения воды вводится запрет на продажу рыбы. Ким призвал население не купаться, не ловить рыбу, не ходить по берегу, где отступила вода. В прошлую пятницу советник главы областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей региона о возможных вспышках кишечных инфекций из-за последствий в результате разрушения Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html

россия

николаевская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николаевская область, украина, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), владимир путин