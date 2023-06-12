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Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html
Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета
Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета - РИА Новости, 12.06.2023
Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета
Киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:00
2023-06-12T22:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Власти Херсонской области ранее неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС и прилегающей к ней территории украинскими войсками, в том числе с помощью РСЗО HIMARS. "Этот террористический акт (разрушение Каховской ГЭС – ред.) не разовый акт. К этому шли (киевские власти - ред.), начиная с лета прошлого года", - сказал Леонтьев в эфире телеканала РБК. Мэр города назвал разрушение Каховской ГЭС "грандиозной трагедией, созданной искусственным путем". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/obezzarazhivanie-1877648410.html
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Украина, Вооруженные силы Украины
Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС на протяжении года

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Власти Херсонской области ранее неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС и прилегающей к ней территории украинскими войсками, в том числе с помощью РСЗО HIMARS.
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
В Новой Каховке приступили к обеззараживанию местности
Вчера, 15:12
"Этот террористический акт (разрушение Каховской ГЭС – ред.) не разовый акт. К этому шли (киевские власти - ред.), начиная с лета прошлого года", - сказал Леонтьев в эфире телеканала РБК.
Мэр города назвал разрушение Каховской ГЭС "грандиозной трагедией, созданной искусственным путем".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭСУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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