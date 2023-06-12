https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html

Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета

Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета - РИА Новости, 12.06.2023

Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета

Киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:00

2023-06-12T22:00

2023-06-12T22:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Власти Херсонской области ранее неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС и прилегающей к ней территории украинскими войсками, в том числе с помощью РСЗО HIMARS. "Этот террористический акт (разрушение Каховской ГЭС – ред.) не разовый акт. К этому шли (киевские власти - ред.), начиная с лета прошлого года", - сказал Леонтьев в эфире телеканала РБК. Мэр города назвал разрушение Каховской ГЭС "грандиозной трагедией, созданной искусственным путем". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/obezzarazhivanie-1877648410.html

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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, украина, вооруженные силы украины