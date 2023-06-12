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Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 12.06.2023 (обновлено: 14:13 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/ges-1877635651.html
Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС
Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС - РИА Новости, 12.06.2023
Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС
Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:11
2023-06-12T14:13
специальная военная операция на украине
киев
сергей кириенко
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди (стреляют)", - сказал Кириенко.Он подчеркнул, что "там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники". "Вот они стреляют прямо туда, где скапливаются люди", - сказал он.По словам Кириенко, в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, "но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать". "Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности", - заключил он.В целом Кириенко высоко оценил усилия волонтеров по помощи бойцам и людям в зоне СВО. Он упомянул волонтеров "Народного фронта", волонтерскую роту "Боевого братства", "Молодую гвардию" "Единой России" и "огромное количество людей", которые участвуют в проектах "Все для победы" и "Мы вместе"."Это разные люди. Но каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в победу, свой вклад в помощь ребятам, которые воюют сегодня на передовой, свой вклад в помощь тем, кто нуждается в этой помощи в любой точке нашей большой страны", - сказал Кириенко.
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
https://ria.ru/20230611/khersh-1877571369.html
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киев, сергей кириенко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Кириенко, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС

Кириенко: Киев обстреливает скопления людей в местах эвакуации из зоны подтопления ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСадовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди (стреляют)", - сказал Кириенко.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Он подчеркнул, что "там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники". "Вот они стреляют прямо туда, где скапливаются люди", - сказал он.
По словам Кириенко, в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, "но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать". "Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности", - заключил он.
В целом Кириенко высоко оценил усилия волонтеров по помощи бойцам и людям в зоне СВО. Он упомянул волонтеров "Народного фронта", волонтерскую роту "Боевого братства", "Молодую гвардию" "Единой России" и "огромное количество людей", которые участвуют в проектах "Все для победы" и "Мы вместе".
"Это разные люди. Но каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в победу, свой вклад в помощь ребятам, которые воюют сегодня на передовой, свой вклад в помощь тем, кто нуждается в этой помощи в любой точке нашей большой страны", - сказал Кириенко.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей КириенкоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Разрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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