https://ria.ru/20230612/ges-1877635651.html

Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС

Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС - РИА Новости, 12.06.2023

Киев обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления ГЭС

Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:11

2023-06-12T14:11

2023-06-12T14:13

специальная военная операция на украине

киев

сергей кириенко

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди (стреляют)", - сказал Кириенко.Он подчеркнул, что "там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники". "Вот они стреляют прямо туда, где скапливаются люди", - сказал он.По словам Кириенко, в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, "но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать". "Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности", - заключил он.В целом Кириенко высоко оценил усилия волонтеров по помощи бойцам и людям в зоне СВО. Он упомянул волонтеров "Народного фронта", волонтерскую роту "Боевого братства", "Молодую гвардию" "Единой России" и "огромное количество людей", которые участвуют в проектах "Все для победы" и "Мы вместе"."Это разные люди. Но каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в победу, свой вклад в помощь ребятам, которые воюют сегодня на передовой, свой вклад в помощь тем, кто нуждается в этой помощи в любой точке нашей большой страны", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

https://ria.ru/20230611/khersh-1877571369.html

киев

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, сергей кириенко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, происшествия