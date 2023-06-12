https://ria.ru/20230612/forum-1877625219.html
Кириенко объявил минуту молчания на Всероссийском патриотическом форуме
Кириенко объявил минуту молчания на Всероссийском патриотическом форуме - РИА Новости, 12.06.2023
Кириенко объявил минуту молчания на Всероссийском патриотическом форуме
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память павших героев спецоперации на открытии Всероссийского... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:55
2023-06-12T12:55
2023-06-12T13:46
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память павших героев спецоперации на открытии Всероссийского патриотического форума. "Давайте начнём форум с того, что почтим минутой молчания память павших героев", - сказал Кириенко. Он отметил, что неслучайно, когда "пытаются лишить Россию будущего и суверенитета, первое, что становится предметом атаки, лжи и фальсификации - это история". "Хочу сказать сегодня огромные слова благодарности, в этом зале присутствуют люди, которые посвятили свою жизнь сохранению, сбережению исторической памяти. У нас как раз сейчас Поисковое движение России празднует десятилетие со своего возрождения. Я хочу поздравить всех участников поискового движения и сказать вам огромное спасибо за ту невероятно важную работу", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ."Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята также как и герои Великой Отечественной войны совершают подвиги. Настоящие, абсолютно сомасштабные подвигам Великой Отечественной войны. К сожалению, порой наши герои отдают свою жизнь за вот это настоящее понимание патриотизма и за свою страну", - отметил Кириенко."И сегодня мы все как никогда понимаем, особенно в День России чувствуется особенно остро, что за свою страну, за суверенитет, за право самим выбирать свое будущее приходится бороться. Нам досталась великая страна, за которую наши деды и прадеды заплатили дорогой ценой, часто ценой своей жизни. И сегодня время для наших поколений внести свой вклад в защиту своей страны, в защиту наследия и великой памяти героев российской истории", - сказал Кириенко.Он также подчеркнул, что День России и Музей Победы - это "самый правильный день и самое правильное место для того, чтобы открыть Всероссийский патриотический форум"."Потому что здесь память о великой истории, память о великой победе", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20230612/forum-1877621805.html
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кириенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко объявил минуту молчания на Всероссийском патриотическом форуме
Кириенко объявил минуту молчания в честь героев СВО на Всероссийском патриотическом форуме
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память павших героев спецоперации на открытии Всероссийского патриотического форума.
"Давайте начнём форум с того, что почтим минутой молчания память павших героев", - сказал Кириенко.
Он отметил, что неслучайно, когда "пытаются лишить Россию будущего и суверенитета, первое, что становится предметом атаки, лжи и фальсификации - это история".
"Хочу сказать сегодня огромные слова благодарности, в этом зале присутствуют люди, которые посвятили свою жизнь сохранению, сбережению исторической памяти. У нас как раз сейчас Поисковое движение России празднует десятилетие со своего возрождения. Я хочу поздравить всех участников поискового движения и сказать вам огромное спасибо за ту невероятно важную работу", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума
"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята также как и герои Великой Отечественной войны совершают подвиги. Настоящие, абсолютно сомасштабные подвигам Великой Отечественной войны. К сожалению, порой наши герои отдают свою жизнь за вот это настоящее понимание патриотизма и за свою страну", - отметил Кириенко.
"И сегодня мы все как никогда понимаем, особенно в День России чувствуется особенно остро, что за свою страну, за суверенитет, за право самим выбирать свое будущее приходится бороться. Нам досталась великая страна, за которую наши деды и прадеды заплатили дорогой ценой, часто ценой своей жизни. И сегодня время для наших поколений внести свой вклад в защиту своей страны, в защиту наследия и великой памяти героев российской истории", - сказал Кириенко.
Он также подчеркнул, что День России и Музей Победы - это "самый правильный день и самое правильное место для того, чтобы открыть Всероссийский патриотический форум".
"Потому что здесь память о великой истории, память о великой победе", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
России есть что праздновать