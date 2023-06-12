https://ria.ru/20230612/forum-1877621805.html

Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума

Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума - РИА Новости, 12.06.2023

Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума

Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, деятельность общественников, волонтеров и руководителей патриотических центров в высшей степени важна... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:38

2023-06-12T12:38

2023-06-12T12:38

владимир путин

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, деятельность общественников, волонтеров и руководителей патриотических центров в высшей степени важна и востребована, заявил президент РФ Владимир Путин. Всероссийский патриотический форум будет проходить в Музее Победы в Москве с 12 по 14 июня. В ходе мероприятия будут организованы тематические интерактивные площадки, встречи с участниками специальной военной операции и выступления представителей исполнительной и законодательной власти, выдающихся деятелей науки, культуры и образования. "Подчеркну, сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. Вы многое делаете для воспитания подраставшего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляете свои ряды, вовлекая в работу энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную сопричастность к будущему отечества. Убежден, что нынешний форум пройдёт в творческом, созидательном ключе, даст старт новым, ярким, содержательным идеям и инициативам. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского патриотического форума. Глава государства отметил, что форум вновь объединяет в очном и онлайн-форматах руководителей патриотических центров, участников и ветеранов спецоперации, а также общественников и волонтеров из всех регионов России. "В ходе форума вы сможете обменяться накопленным опытом, обсудить широкий круг актуальных проблем, побывать на масштабных выставочных, интерактивных мероприятиях в Парке Победы", - уточнил президент РФ.

https://ria.ru/20230609/patrioty-1877260881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия, сергей кириенко