https://ria.ru/20230612/evrosoyuz-1877606219.html

В ЕС призвали изменить процедуру принятия решений в блоке

В ЕС призвали изменить процедуру принятия решений в блоке - РИА Новости, 12.06.2023

В ЕС призвали изменить процедуру принятия решений в блоке

Главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга в материале, опубликованном в издании Politico, призвали внести изменения в... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:39

2023-06-12T10:39

2023-06-12T10:39

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга в материале, опубликованном в издании Politico, призвали внести изменения в способы принятия решений Евросоюза во внешней политике и вопросах безопасности и чаще принимать решения большинством голосов, так как, по их мнению, нынешнее требование о единогласном решении блока "замедляет" действия ЕС. "Нам нужен ЕС, дающий твердые и конкретные результаты... на фоне того, как ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует, чтобы институты действовали эффективно... большая часть решений ЕС по внешней политике требует единогласия, что в некоторых случаях может замедлить нашу возможность действовать... поэтому мы продвигаем более широкое применение квалифицированного большинства голосов в общей политике ЕС во внешней политике и безопасности", - говорится в материале глав МИД. Главы МИД стран также предлагают больше использовать возможность конструктивно воздержаться при голосовании для некоторых членов блока, которые смогут не поддерживать решение, но в то же время позволят остальным государствам продолжить с его принятием и воплощением в действие. Однако они добавляют, что страны, тем не менее, смогут в случае необходимости при важных решениях применять "тормоз". В ЕС ранее уже звучали голоса в поддержку отказа от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение или отмену санкций против третьих стран. За такую реформу выступает, в частности, Европарламент, идею также поддерживал глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека.

https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html

https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, бельгия, нидерланды, евросоюз, испания, румыния, словения, люксембург (государство)