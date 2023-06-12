В ЕС призвали изменить процедуру принятия решений в блоке
Несколько стран ЕС призвали изменить процесс принятия решения, замедляющий действия блока
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга в материале, опубликованном в издании Politico, призвали внести изменения в способы принятия решений Евросоюза во внешней политике и вопросах безопасности и чаще принимать решения большинством голосов, так как, по их мнению, нынешнее требование о единогласном решении блока "замедляет" действия ЕС.
"Нам нужен ЕС, дающий твердые и конкретные результаты... на фоне того, как ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует, чтобы институты действовали эффективно... большая часть решений ЕС по внешней политике требует единогласия, что в некоторых случаях может замедлить нашу возможность действовать... поэтому мы продвигаем более широкое применение квалифицированного большинства голосов в общей политике ЕС во внешней политике и безопасности", - говорится в материале глав МИД.
Главы МИД стран также предлагают больше использовать возможность конструктивно воздержаться при голосовании для некоторых членов блока, которые смогут не поддерживать решение, но в то же время позволят остальным государствам продолжить с его принятием и воплощением в действие. Однако они добавляют, что страны, тем не менее, смогут в случае необходимости при важных решениях применять "тормоз".
В ЕС ранее уже звучали голоса в поддержку отказа от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение или отмену санкций против третьих стран. За такую реформу выступает, в частности, Европарламент, идею также поддерживал глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека.