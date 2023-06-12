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Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса - РИА Новости, 12.06.2023
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17:06 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/deti-1877665628.html
Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса
Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса - РИА Новости, 12.06.2023
Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса
Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила у президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:06
2023-06-12T17:06
донбасс
общество
юлия зимова
владимир путин
день россии
дети
общественная палата рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Нововости. Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила у президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о реабилитации детей Донбасса на постоянной основе. "Очень много детей на территориях прифронтовых, которые видели эвакуацию под обстрелами, видели гибель близких и нам очень нужно заняться их реабилитацией", - сказала Зимина на церемонии награждения госпремий в Кремле. По ее словам, дети ездят в региональные детские лагеря, но там нет такого количества психологов, которое готовы заниматься такими детьми. "Нам бы хотелось очень попросить, если возможно такое, поручение рассмотреть чтобы у этих детей была постоянная реабилитация", - заключила она.
https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html
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донбасс, общество, юлия зимова, владимир путин, день россии, дети, общественная палата рф
Донбасс, Общество, Юлия Зимова, Владимир Путин, День России, Дети, Общественная палата РФ
Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса

Зампред ОП Зимова попросила Путина рассмотреть возможность реабилитации детей Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАвтомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Нововости. Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила у президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о реабилитации детей Донбасса на постоянной основе.
«
"Очень много детей на территориях прифронтовых, которые видели эвакуацию под обстрелами, видели гибель близких и нам очень нужно заняться их реабилитацией", - сказала Зимина на церемонии награждения госпремий в Кремле.
По ее словам, дети ездят в региональные детские лагеря, но там нет такого количества психологов, которое готовы заниматься такими детьми.
"Нам бы хотелось очень попросить, если возможно такое, поручение рассмотреть чтобы у этих детей была постоянная реабилитация", - заключила она.
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ДонбассОбществоЮлия ЗимоваВладимир ПутинДень РоссииДетиОбщественная палата РФ
 
 
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