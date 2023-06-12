https://ria.ru/20230612/deti-1877665628.html

Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса

Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса - РИА Новости, 12.06.2023

Зампред ОП обратилась к Путину по вопросу реабилитации детей Донбасса

Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила у президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:06

2023-06-12T17:06

2023-06-12T17:06

донбасс

общество

юлия зимова

владимир путин

день россии

дети

общественная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_89aaf7173d3ad1cea2c9055c400d8ab4.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Нововости. Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила у президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о реабилитации детей Донбасса на постоянной основе. "Очень много детей на территориях прифронтовых, которые видели эвакуацию под обстрелами, видели гибель близких и нам очень нужно заняться их реабилитацией", - сказала Зимина на церемонии награждения госпремий в Кремле. По ее словам, дети ездят в региональные детские лагеря, но там нет такого количества психологов, которое готовы заниматься такими детьми. "Нам бы хотелось очень попросить, если возможно такое, поручение рассмотреть чтобы у этих детей была постоянная реабилитация", - заключила она.

https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, общество, юлия зимова, владимир путин, день россии, дети, общественная палата рф