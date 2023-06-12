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День России - РИА Новости, 12.06.2023
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01:29 12.06.2023
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День России
День России - РИА Новости, 12.06.2023
День России
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T01:29
2023-06-12T01:29
справки
россия
день россии
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы. В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией. Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения героев труда и награждение Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. В 2022 году в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие более 3,5 миллиона человек по всей стране. Во всех регионах РФ прошли концерты, фестивали, салюты. Всего было проведено 4,3 тысячи праздничных акций. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, день россии
Справки, Россия, День России

День России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.
В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией.
Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения героев труда и награждение Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения.
В 2022 году в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие более 3,5 миллиона человек по всей стране. Во всех регионах РФ прошли концерты, фестивали, салюты. Всего было проведено 4,3 тысячи праздничных акций.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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