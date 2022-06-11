https://ria.ru/20220611/premiya-1794774205.html
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда" - РИА Новости, 11.06.2022
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"
Торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:32
2022-06-11T15:32
2022-06-11T15:32
культура
наука
россия
день россии
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год состоится в Кремле 12 июня, в День России, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год", - говорится в сообщении.Добавляется, что президент России Владимир Путин вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792393660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, день россии, владимир путин
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"
В Кремле в День России вручат Госпремии в области науки и искусства и медали "Герой Труда"