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В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда" - РИА Новости, 11.06.2022
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Культура
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В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда" - РИА Новости, 11.06.2022
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"
Торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:32
2022-06-11T15:32
культура
наука
россия
день россии
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год состоится в Кремле 12 июня, в День России, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год", - говорится в сообщении.Добавляется, что президент России Владимир Путин вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
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наука, россия, день россии, владимир путин
15:32 11.06.2022
 
В Кремле в День России вручат Госпремии и медали "Герой Труда"

В Кремле в День России вручат Госпремии в области науки и искусства и медали "Герой Труда"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России
Праздничное оформление ко Дню России - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год состоится в Кремле 12 июня, в День России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двенадцатого июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президент России Владимир Путин вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.
Ранее Путин подписал указы о присуждении Госпремий в области литературы и искусства 2021 года, в области науки и технологий, за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
День России - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:03
Независимая и суверенная: День России, суть и история праздника
 
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