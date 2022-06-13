https://ria.ru/20220613/mvd-1795044038.html

Более 3,5 миллиона человек приняли участие в акциях, посвященных Дню России

Более 3,5 миллиона человек приняли участие в акциях, посвященных Дню России - РИА Новости, 13.06.2022

Более 3,5 миллиона человек приняли участие в акциях, посвященных Дню России

В праздновании Дня России участвовали более трех с половиной миллионов человек по всей стране, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:00

2022-06-13T16:00

2022-06-13T16:21

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день россии

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В праздновании Дня России участвовали более трех с половиной миллионов человек по всей стране, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк."Во всех регионах нашей страны состоялись мероприятия, посвященные Дню России, — концерты, фестивали, салюты. В общей сложности прошло свыше 4,3 тысячи праздничных акций, в которых приняли участие более 3,5 миллиона человек", — сказала она.Общественный порядок при этом обеспечили около 43,6 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.С 1991 года 12 июня стало нерабочим днем, а с 1992-го — государственным праздником. Официальное название "День России" закрепилось за ним с 2002 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.

https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794909970.html

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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день россии