16:00 13.06.2022 (обновлено: 16:21 13.06.2022)
Более 3,5 миллиона человек приняли участие в акциях, посвященных Дню России
МВД: более 3,5 миллиона человек приняли участие в акциях, посвященных Дню России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В праздновании Дня России участвовали более трех с половиной миллионов человек по всей стране, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Во всех регионах нашей страны состоялись мероприятия, посвященные Дню России, — концерты, фестивали, салюты. В общей сложности прошло свыше 4,3 тысячи праздничных акций, в которых приняли участие более 3,5 миллиона человек", — сказала она.
Общественный порядок при этом обеспечили около 43,6 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.
День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.
С 1991 года 12 июня стало нерабочим днем, а с 1992-го — государственным праздником. Официальное название "День России" закрепилось за ним с 2002 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
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