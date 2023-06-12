Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке
Глава МИД Чехии Липавский: надо ослабить влияние России в мире, в этом плане важна Африка
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию.
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"У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно регион Африку с этой точки зрения очень важен", - заявил Липавский.
По мнению Липавского, Европа в последнее время отчасти "заснула" в своем внимании к Африке, ситуация, полагает министр, начала меняться после начала военного конфликта между РФ и Украиной. Как заявил глава чешского МИД, проекты ЕС предлагают африканским странам больше партнерства, нежели российские.
Главу МИД в поездке сопровождает большая группа чешских бизнесменов и ученых, в состав которой входят представители фирм и предприятий, производящих медицинское оборудование, продукты питания, средства для очистки воды и другие товары. Кроме того, в Лусаке Липавский передаст собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital. Также предусмотрены переговоры Липавского с главами МИД Анголы и Замбии, проведение совместных бизнес-семинаров, а также встреча с молодыми ангольцами, ранее учившимися в чешских вузах.
Чехия в последнее время стремится усилить свои контакты с африканскими странами. В мае в этом регионе побывал первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Поездка в Африку еще в этом году входит и в планы премьера Петра Фиалы.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.