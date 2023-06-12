https://ria.ru/20230612/chekhiya-1877666346.html

Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке - РИА Новости, 12.06.2023

Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке

Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:17

2023-06-12T17:17

2023-06-12T17:19

россия

африка

чехия

ян липавский

петр фиала

сергей лавров

евросоюз

мид чехии

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию."У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно регион Африку с этой точки зрения очень важен", - заявил Липавский. По мнению Липавского, Европа в последнее время отчасти "заснула" в своем внимании к Африке, ситуация, полагает министр, начала меняться после начала военного конфликта между РФ и Украиной. Как заявил глава чешского МИД, проекты ЕС предлагают африканским странам больше партнерства, нежели российские. Главу МИД в поездке сопровождает большая группа чешских бизнесменов и ученых, в состав которой входят представители фирм и предприятий, производящих медицинское оборудование, продукты питания, средства для очистки воды и другие товары. Кроме того, в Лусаке Липавский передаст собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital. Также предусмотрены переговоры Липавского с главами МИД Анголы и Замбии, проведение совместных бизнес-семинаров, а также встреча с молодыми ангольцами, ранее учившимися в чешских вузах. Чехия в последнее время стремится усилить свои контакты с африканскими странами. В мае в этом регионе побывал первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Поездка в Африку еще в этом году входит и в планы премьера Петра Фиалы. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.

https://ria.ru/20230612/afrika-1877600988.html

https://ria.ru/20230607/afrika-1876774318.html

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африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, чехия, ян липавский, петр фиала, сергей лавров, евросоюз, мид чехии