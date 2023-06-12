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Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке - РИА Новости, 12.06.2023
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17:17 12.06.2023 (обновлено: 17:19 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/chekhiya-1877666346.html
Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке
Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке - РИА Новости, 12.06.2023
Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке
Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:17
2023-06-12T17:19
россия
африка
чехия
ян липавский
петр фиала
сергей лавров
евросоюз
мид чехии
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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию."У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно регион Африку с этой точки зрения очень важен", - заявил Липавский. По мнению Липавского, Европа в последнее время отчасти "заснула" в своем внимании к Африке, ситуация, полагает министр, начала меняться после начала военного конфликта между РФ и Украиной. Как заявил глава чешского МИД, проекты ЕС предлагают африканским странам больше партнерства, нежели российские. Главу МИД в поездке сопровождает большая группа чешских бизнесменов и ученых, в состав которой входят представители фирм и предприятий, производящих медицинское оборудование, продукты питания, средства для очистки воды и другие товары. Кроме того, в Лусаке Липавский передаст собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital. Также предусмотрены переговоры Липавского с главами МИД Анголы и Замбии, проведение совместных бизнес-семинаров, а также встреча с молодыми ангольцами, ранее учившимися в чешских вузах. Чехия в последнее время стремится усилить свои контакты с африканскими странами. В мае в этом регионе побывал первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Поездка в Африку еще в этом году входит и в планы премьера Петра Фиалы. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
https://ria.ru/20230612/afrika-1877600988.html
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россия, африка, чехия, ян липавский, петр фиала, сергей лавров, евросоюз, мид чехии
Россия, Африка, Чехия, Ян Липавский, Петр Фиала, Сергей Лавров, Евросоюз, МИД Чехии
Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Липавский: надо ослабить влияние России в мире, в этом плане важна Африка

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Необходимо ослабить влияние России в мире, и в этом плане африканский регион очень важен, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию.
«
"У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно регион Африку с этой точки зрения очень важен", - заявил Липавский.
По мнению Липавского, Европа в последнее время отчасти "заснула" в своем внимании к Африке, ситуация, полагает министр, начала меняться после начала военного конфликта между РФ и Украиной. Как заявил глава чешского МИД, проекты ЕС предлагают африканским странам больше партнерства, нежели российские.
Главу МИД в поездке сопровождает большая группа чешских бизнесменов и ученых, в состав которой входят представители фирм и предприятий, производящих медицинское оборудование, продукты питания, средства для очистки воды и другие товары. Кроме того, в Лусаке Липавский передаст собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital. Также предусмотрены переговоры Липавского с главами МИД Анголы и Замбии, проведение совместных бизнес-семинаров, а также встреча с молодыми ангольцами, ранее учившимися в чешских вузах.
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
ЕС не должен оставлять Африку под влиянием России, считают в Италии
Вчера, 09:53
Чехия в последнее время стремится усилить свои контакты с африканскими странами. В мае в этом регионе побывал первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Поездка в Африку еще в этом году входит и в планы премьера Петра Фиалы.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
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РоссияАфрикаЧехияЯн ЛипавскийПетр ФиалаСергей ЛавровЕвросоюзМИД Чехии
 
 
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