https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877638838.html

Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком

Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком - РИА Новости, 12.06.2023

Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком

В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:35

2023-06-12T14:35

2023-06-12T14:35

в мире

сильвио берлускони

италия

константин косачев

совет федерации рф

умер сильвио берлускони

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. "С уходом Сильвио Берлускони для Италии закончилась эпоха. Всегда эффективнее и отчасти проще строить мир с самостоятельными, независимыми и сильными политиками, каким он и был. В отличие от нынешней европейской посредственности, привыкшей прятаться за коллективную безответственность и за "старшего брата", - написал Косачев.Парламентарий также назвал Берлускони "ярким, талантливым" политиком. "Светлая память, синьор Берлускони", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

италия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сильвио берлускони, италия, константин косачев, совет федерации рф, умер сильвио берлускони