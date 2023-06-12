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Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком - РИА Новости, 12.06.2023
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14:35 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877638838.html
Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком
Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком - РИА Новости, 12.06.2023
Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком
В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:35
2023-06-12T14:35
в мире
сильвио берлускони
италия
константин косачев
совет федерации рф
умер сильвио берлускони
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. &quot;С уходом Сильвио Берлускони для Италии закончилась эпоха. Всегда эффективнее и отчасти проще строить мир с самостоятельными, независимыми и сильными политиками, каким он и был. В отличие от нынешней европейской посредственности, привыкшей прятаться за коллективную безответственность и за &quot;старшего брата&quot;, - написал Косачев.Парламентарий также назвал Берлускони "ярким, талантливым" политиком. "Светлая память, синьор Берлускони", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html
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в мире, сильвио берлускони, италия, константин косачев, совет федерации рф, умер сильвио берлускони
В мире, Сильвио Берлускони, Италия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Умер Сильвио Берлускони
Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком

Косачев: с уходом Берлускони в Италии закончилась эпоха, он был сильным политиком

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический"
Сильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
«

"С уходом Сильвио Берлускони для Италии закончилась эпоха. Всегда эффективнее и отчасти проще строить мир с самостоятельными, независимыми и сильными политиками, каким он и был. В отличие от нынешней европейской посредственности, привыкшей прятаться за коллективную безответственность и за "старшего брата", - написал Косачев.

Парламентарий также назвал Берлускони "ярким, талантливым" политиком.
«
"Светлая память, синьор Берлускони", - добавил сенатор.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Биография Сильвио Берлускони
Вчера, 13:37
 
В миреСильвио БерлускониИталияКонстантин КосачевСовет Федерации РФУмер Сильвио Берлускони
 
 
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