Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком
Косачев: с уходом Берлускони в Италии закончилась эпоха, он был сильным политиком
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический"
Сильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический". Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Италии со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони закончилась эпоха, это был самостоятельный, независимый и сильный политик, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
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"С уходом Сильвио Берлускони для Италии закончилась эпоха. Всегда эффективнее и отчасти проще строить мир с самостоятельными, независимыми и сильными политиками, каким он и был. В отличие от нынешней европейской посредственности, привыкшей прятаться за коллективную безответственность и за "старшего брата", - написал Косачев.
Парламентарий также назвал Берлускони "ярким, талантливым" политиком.
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"Светлая память, синьор Берлускони", - добавил сенатор.