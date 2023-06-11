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В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T00:44
2023-06-11T00:44
2023-06-11T00:44
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы звучат в Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Днепр, наши корреспонденты сообщают о взрыве в пригороде", - написало издание в телеграм-канале. Кроме того, в Полтавской области с 00.27 (совпадает с мск) и в Кировоградской области с 00.33 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230611/obstrel-1877450728.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, В мире
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремели взрывы