https://ria.ru/20230611/voda-1877544401.html

Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Херсонской области

Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2023

Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Херсонской области

Роспотребнадзор продолжается мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, питьевая вода... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T18:47

2023-06-11T18:47

2023-06-11T18:47

херсонская область

разрушение каховской гэс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжается мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, питьевая вода соответствует нормам, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. Ведется регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей", - говорится в сообщении. С 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, а также морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале, уточнили в пресс-службе. Питьевая вода соответствуют нормативным показателям, отметили в ведомстве. Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/mchs-1877460273.html

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херсонская область

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херсонская область , разрушение каховской гэс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)