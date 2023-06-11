https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ

"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023

"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ

Уничтожение российскими Вооруженными силами предоставленной украинскому режиму западной бронетехники может иметь серьезные последствия для ВСУ, считает автор... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:06

2023-06-11T12:06

2023-06-11T14:40

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уничтожение российскими Вооруженными силами предоставленной украинскому режиму западной бронетехники может иметь серьезные последствия для ВСУ, считает автор Forbes Дэвид Экс.По его мнению, первоначальные попытки украинских сил прорвать российскую оборону закончились серьезным провалом."Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", — посетовал Экс.Днем ранее в Минобороны России сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, forbes