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"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
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12:06 11.06.2023 (обновлено: 14:40 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ
"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ
Уничтожение российскими Вооруженными силами предоставленной украинскому режиму западной бронетехники может иметь серьезные последствия для ВСУ, считает автор... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:06
2023-06-11T14:40
в мире
украина
франция
россия
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уничтожение российскими Вооруженными силами предоставленной украинскому режиму западной бронетехники может иметь серьезные последствия для ВСУ, считает автор Forbes Дэвид Экс.По его мнению, первоначальные попытки украинских сил прорвать российскую оборону закончились серьезным провалом."Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", — посетовал Экс.Днем ранее в Минобороны России сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Серьезный провал": в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уничтожение российскими Вооруженными силами предоставленной украинскому режиму западной бронетехники может иметь серьезные последствия для ВСУ, считает автор Forbes Дэвид Экс.
По его мнению, первоначальные попытки украинских сил прорвать российскую оборону закончились серьезным провалом.
«
"Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", — посетовал Экс.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции.
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