Рейтинг@Mail.ru
В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго" - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877473116.html
В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго"
В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго" - РИА Новости, 11.06.2023
В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго"
Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявила украинская компания "Укргидроэнерго" в своем... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:06
2023-06-11T09:06
россия
киев
днепр (город)
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
сергей шойгу
разрушение каховской гэс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявила украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале. "Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 8.00 (совпадает с мск) 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения - более чем на 7 метров", - говорится в сообщении компании. По данным компании, снизился и уровень воды в реке Днепр, за минувшие сутки он упал на полметра. Дальнейшую ситуацию в "Укргидроэнерго" не берутся прогнозировать. "Ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - указали в компании. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html
https://ria.ru/20230609/ges-1877248719.html
россия
киев
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099d981c29143a3334df374fb57f57a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире
Россия, Киев, Днепр (город), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго"

В "Укргидроэнерго" заявили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на семь метров

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявила украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале.
"Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 8.00 (совпадает с мск) 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения - более чем на 7 метров", - говорится в сообщении компании.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища
Вчера, 10:53
По данным компании, снизился и уровень воды в реке Днепр, за минувшие сутки он упал на полметра. Дальнейшую ситуацию в "Укргидроэнерго" не берутся прогнозировать. "Ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - указали в компании.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
СМИ: Киев недоволен отношением Запада к его версии ЧП на Каховской ГЭС
9 июня, 15:40
 
РоссияКиевДнепр (город)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСергей ШойгуРазрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала