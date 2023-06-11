https://ria.ru/20230611/ukraina-1877473116.html

В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго"

В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго" - РИА Новости, 11.06.2023

В Каховском водохранилище упал уровень воды, заявили в "Укргидроэнерго"

Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявила украинская компания "Укргидроэнерго" в своем... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:06

2023-06-11T09:06

2023-06-11T09:06

россия

киев

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

сергей шойгу

разрушение каховской гэс

в мире

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявила украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале. "Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 8.00 (совпадает с мск) 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения - более чем на 7 метров", - говорится в сообщении компании. По данным компании, снизился и уровень воды в реке Днепр, за минувшие сутки он упал на полметра. Дальнейшую ситуацию в "Укргидроэнерго" не берутся прогнозировать. "Ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - указали в компании. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html

https://ria.ru/20230609/ges-1877248719.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире