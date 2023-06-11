https://ria.ru/20230611/peregovory-1877496058.html

Россия не видит фундамента для диалога с Киевом, заявили в Кремле

Россия не видит фундамента для диалога с Киевом, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.06.2023

Россия не видит фундамента для диалога с Киевом, заявили в Кремле

Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров России с Киевом сейчас фактически нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:04

2023-06-11T12:04

2023-06-11T13:05

россия

политика

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

павел зарубин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров России с Киевом сейчас фактически нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — добавил он.Песков перечислил сразу несколько факторов, из-за которых Украина отказывается от мирного урегулирования ситуации."Мы видим: A — нежелание режима, B — неготовность, С — непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров", — подчеркнул представитель Кремля.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.В Кремле отмечали, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, также с предложением остановки конфликта по "корейскому сценарию" выступила Индонезия.

https://ria.ru/20230608/indoneziya-1877039372.html

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, дмитрий песков, украина, павел зарубин