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ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2023
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10:12 11.06.2023 (обновлено: 12:49 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/obstrel-1877480989.html
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:12
2023-06-11T12:49
россия
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", — отметили местные власти. В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

ВСУ обстреляли населенные пункты под Херсоном, затопленные при разрушении Каховской ГЭС

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
«
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", — отметили местные власти.
В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
10 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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