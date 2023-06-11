https://ria.ru/20230611/obstrel-1877480989.html

ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:12

2023-06-11T10:12

2023-06-11T12:49

россия

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", — отметили местные власти. В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

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херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия