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Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт - РИА Новости, 11.06.2023
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12:14 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/nato-1877497153.html
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт - РИА Новости, 11.06.2023
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт
Заявления Киева о поддержке 20 стран НАТО членства Украины в альянсе - это попытка оказать давление на них в преддверии саммита 11-12 июля в Вильнюсе, заявил... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:14
2023-06-11T12:14
в мире
украина
киев
вильнюс
владимир оленченко
нато
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявления Киева о поддержке 20 стран НАТО членства Украины в альянсе - это попытка оказать давление на них в преддверии саммита 11-12 июля в Вильнюсе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что двадцать государств НАТО документально поддержали членство страны в альянсе. В свою очередь замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. "Заявления администрации Зеленского совпадает с определенной активностью стран членов НАТО и одного из кураторов процесса - экс-генсека Расмуссена, он уже сделал ряд заявлений, это совпадает практически с заявлениями Киева. 11-12 июля будет саммит НАТО в Литве, нагнетается такая идея", - сказал он в беседе с агентством. К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе. "Это оценки Украины, я не видел такие заявления. Я это рассматриваю как оказание давления на страны НАТО. Идет очень сильное давление на них. Я думаю программа минимум в Вильнюсе - это предоставление гарантий безопасности Украине", - добавил он. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20230611/nato-1877479558.html
https://ria.ru/20230611/nato-1877450079.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, владимир оленченко, нато, российская академия наук, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Оленченко, НАТО, Российская академия наук, Евросоюз
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт

Юрист Оленченко: Киев, заявляя о поддержке стран НАТО его членства, хочет надавить на них

© РИА НовостиГород Киев
Город Киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости
Город Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявления Киева о поддержке 20 стран НАТО членства Украины в альянсе - это попытка оказать давление на них в преддверии саммита 11-12 июля в Вильнюсе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что двадцать государств НАТО документально поддержали членство страны в альянсе. В свою очередь замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины.
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"Заявления администрации Зеленского совпадает с определенной активностью стран членов НАТО и одного из кураторов процесса - экс-генсека Расмуссена, он уже сделал ряд заявлений, это совпадает практически с заявлениями Киева. 11-12 июля будет саммит НАТО в Литве, нагнетается такая идея", - сказал он в беседе с агентством.
К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе.
"Это оценки Украины, я не видел такие заявления. Я это рассматриваю как оказание давления на страны НАТО. Идет очень сильное давление на них. Я думаю программа минимум в Вильнюсе - это предоставление гарантий безопасности Украине", - добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
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В миреУкраинаКиевВильнюсВладимир ОленченкоНАТОРоссийская академия наукЕвросоюз
 
 
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