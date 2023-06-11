https://ria.ru/20230611/nato-1877497153.html

Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт

Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт - РИА Новости, 11.06.2023

Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства, уверен эксперт

Заявления Киева о поддержке 20 стран НАТО членства Украины в альянсе - это попытка оказать давление на них в преддверии саммита 11-12 июля в Вильнюсе, заявил... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:14

2023-06-11T12:14

2023-06-11T12:14

в мире

украина

киев

вильнюс

владимир оленченко

нато

российская академия наук

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/69/1499356986_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_c6cea0492a7e34d2cbc5026bc91345df.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявления Киева о поддержке 20 стран НАТО членства Украины в альянсе - это попытка оказать давление на них в преддверии саммита 11-12 июля в Вильнюсе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что двадцать государств НАТО документально поддержали членство страны в альянсе. В свою очередь замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. "Заявления администрации Зеленского совпадает с определенной активностью стран членов НАТО и одного из кураторов процесса - экс-генсека Расмуссена, он уже сделал ряд заявлений, это совпадает практически с заявлениями Киева. 11-12 июля будет саммит НАТО в Литве, нагнетается такая идея", - сказал он в беседе с агентством. К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе. "Это оценки Украины, я не видел такие заявления. Я это рассматриваю как оказание давления на страны НАТО. Идет очень сильное давление на них. Я думаю программа минимум в Вильнюсе - это предоставление гарантий безопасности Украине", - добавил он. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20230611/nato-1877479558.html

https://ria.ru/20230611/nato-1877450079.html

украина

киев

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, вильнюс, владимир оленченко, нато, российская академия наук, евросоюз