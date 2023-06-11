https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации - РИА Новости, 11.06.2023
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:12
2023-06-11T10:12
2023-06-11T10:32
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации, сообщили в военном ведомстве. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, медали удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов ротой Нурсултана Муссагалеева было уничтожено 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить. Также медаль "Золотая Звезда" вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Экипаж старшего сержанта Матреницкого сдержал наступление превосходящих сил противника на одном их тактических направлений. Противник, потеряв два танка и два боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции. "Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", - приводит Минобороны слова Шойгу.
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877483910_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2b794c5765dc2d2c21cce512cd626e7b.jpg
Вручение медалей "Золотая Звезда" российским военнослужащим
Шойгу вручил госнаграды – медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО
2023-06-11T10:12
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Общество
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации
Министр обороны Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, медали удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов ротой Нурсултана Муссагалеева было уничтожено 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.
Также медаль "Золотая Звезда" вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Экипаж старшего сержанта Матреницкого сдержал наступление превосходящих сил противника на одном их тактических направлений. Противник, потеряв два танка и два боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции.
"Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", - приводит Минобороны слова Шойгу.
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