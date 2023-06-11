Представители МУС посетили подтопленный Херсон, сообщил генпрокурор Украины
Генпрокурор Украины Костин: представители МУС посетили подтопленные Херсон и Антоновку
© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что посетил с представителями Международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву районы Херсонской области, пострадавшие от затопления из-за разрушения Каховской ГЭС.
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"С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон", - написал Костин в социальной сети Facebook*.
Костин также добавил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных, а также специализированных прокуратур.
Ранее советник генпрокурора Максим Попов сообщал, что Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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