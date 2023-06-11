https://ria.ru/20230611/moskva-1878070131.html
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов - РИА Новости, 14.06.2023
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-11T10:11
2023-06-11T10:11
2023-06-14T15:11
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства высадят в прудах столицы около 70 тысяч водных растений разных видов. Общая площадь новых биоплато - специальных зон для высадки водной растительности - составит более 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится на сайте. Отмечается, что растения высадят на участке реки Городни и на Алтуфьевском, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах ,а также на пруду у Дворца пионеров на Воробьевых горах.
https://ria.ru/20230609/vodolazy-1877210171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства высадят в прудах столицы около 70 тысяч водных растений разных видов. Общая площадь новых биоплато - специальных зон для высадки водной растительности - составит более 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится на сайте.
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Отмечается, что растения высадят на участке реки Городни и на Алтуфьевском, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах ,а также на пруду у Дворца пионеров на Воробьевых горах.