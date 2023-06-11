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Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов - РИА Новости, 14.06.2023
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10:11 11.06.2023 (обновлено: 15:11 14.06.2023)
https://ria.ru/20230611/moskva-1878070131.html
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов - РИА Новости, 14.06.2023
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов
Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-11T10:11
2023-06-14T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства высадят в прудах столицы около 70 тысяч водных растений разных видов. Общая площадь новых биоплато - специальных зон для высадки водной растительности - составит более 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится на сайте. Отмечается, что растения высадят на участке реки Городни и на Алтуфьевском, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах ,а также на пруду у Дворца пионеров на Воробьевых горах.
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Артем Смирнов
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве для реабилитации водоемов

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыАлтуфьевский пруд
Алтуфьевский пруд - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч водных растений высадят в Москве в рамках реабилитации городских водоемов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства высадят в прудах столицы около 70 тысяч водных растений разных видов. Общая площадь новых биоплато - специальных зон для высадки водной растительности - составит более 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится на сайте.
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
9 июня, 13:55
Отмечается, что растения высадят на участке реки Городни и на Алтуфьевском, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах ,а также на пруду у Дворца пионеров на Воробьевых горах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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