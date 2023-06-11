https://ria.ru/20230611/lada-1877459697.html

Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах

Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах - РИА Новости, 11.06.2023

Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах

Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах - коричневом и платине - до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T05:18

2023-06-11T05:18

2023-06-11T07:04

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

авто

автоваз

lada vesta

renault logan

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах - коричневом и платине - до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, чёрный, серебро, платина и коричневый", - сказал он, отвечая на вопрос о новых цветах Lada Vesta.Сейчас модель представлена в белом, чёрном и серебряном цветах. Продажи новинки стартовали 9 июня, её цена начинается от 1,24 миллиона рублей.По словам Соколова, "АвтоВАЗ" готов и дальше расширять цветовую гамму моделей. "Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться - и без потери качества - с теми базовыми красками, с которыми мы работаем", - отметил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, авто, автоваз, lada vesta, renault logan