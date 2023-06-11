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Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах - РИА Новости, 11.06.2023
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05:18 11.06.2023 (обновлено: 07:04 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/lada-1877459697.html
Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах
Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах - РИА Новости, 11.06.2023
Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах
Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах - коричневом и платине - до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T05:18
2023-06-11T07:04
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
авто
автоваз
lada vesta
renault logan
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах - коричневом и платине - до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, чёрный, серебро, платина и коричневый", - сказал он, отвечая на вопрос о новых цветах Lada Vesta.Сейчас модель представлена в белом, чёрном и серебряном цветах. Продажи новинки стартовали 9 июня, её цена начинается от 1,24 миллиона рублей.По словам Соколова, "АвтоВАЗ" готов и дальше расширять цветовую гамму моделей. "Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться - и без потери качества - с теми базовыми красками, с которыми мы работаем", - отметил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, авто, автоваз, lada vesta, renault logan
Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Logan
Lada Vesta NG до конца 2023 года появится в продаже в двух новых цветах

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: Lada Vesta NG до конца 2023 года получит два новых цвета

© Фото : LADAАвтомобили "LADA Vesta" в разных типах кузова
Автомобили LADA Vesta в разных типах кузова - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : LADA
Автомобили "LADA Vesta" в разных типах кузова. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах - коричневом и платине - до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
«
"Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, чёрный, серебро, платина и коричневый", - сказал он, отвечая на вопрос о новых цветах Lada Vesta.
Сейчас модель представлена в белом, чёрном и серебряном цветах. Продажи новинки стартовали 9 июня, её цена начинается от 1,24 миллиона рублей.
По словам Соколова, "АвтоВАЗ" готов и дальше расширять цветовую гамму моделей. "Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться - и без потери качества - с теми базовыми красками, с которыми мы работаем", - отметил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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