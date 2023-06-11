https://ria.ru/20230611/kladbischa-1877573931.html

Власти Херсонской области ответили на вопрос о затопленных кладбищах

Власти Херсонской области ответили на вопрос о затопленных кладбищах - РИА Новости, 11.06.2023

Власти Херсонской области ответили на вопрос о затопленных кладбищах

Три кладбища в Голопристанском и Алешкинском районах находятся под водой после разрушения Каховской ГЭС, однако вероятность размытия захоронений маловероятна,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:56

2023-06-11T22:56

2023-06-11T22:57

херсонская область

разрушение каховской гэс

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июн - РИА Новости. Три кладбища в Голопристанском и Алешкинском районах находятся под водой после разрушения Каховской ГЭС, однако вероятность размытия захоронений маловероятна, информации о разлившейся нефти на левом берегу Херсонской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора региона. "На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища" - сказал пресс-секретарь Владимир Василенко. По его словам, "в районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно". "Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала", - отметил Василенко. Василенко также добавил, что на правом берегу в районе Херсона зафиксировано несколько мест разлития нефтепродуктов. "О происшествиях подобного типа на левом берегу на сегодня информации не поступало", - заключил Василенко. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/voda-1877544401.html

https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html

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херсонская область , разрушение каховской гэс, россия, владимир леонтьев (новая каховка)