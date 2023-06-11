https://ria.ru/20230611/khusnullin-1877570375.html

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2023

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что по поручению президента России Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:57

2023-06-11T21:57

2023-06-11T21:58

новая каховка

марат хуснуллин

херсонская область

разрушение каховской гэс

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что по поручению президента России Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области, где осмотрел организацию работ по ликвидации наводнения после разрушения Каховской ГЭС. "Сегодня по поручению Президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо", - рассказал Хуснуллин. В частности, вице-премьер посетил пункт выдачи гражданам товаров первой необходимости. "Далее провел совещание в штабе, где посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым", - сообщил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

новая каховка

херсонская область

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