https://ria.ru/20230611/khersh-1877571369.html

Журналист Херш отказался предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС

Журналист Херш отказался предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023

Журналист Херш отказался предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался предположить, кто стоит за недавним подрывом Каховской ГЭС, заявив, что имеет... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:13

2023-06-11T22:13

2023-06-11T22:13

разрушение каховской гэс

вооруженные силы украины

сеймур херш

новая каховка

джордж гэллоуэй

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался предположить, кто стоит за недавним подрывом Каховской ГЭС, заявив, что имеет догадки на этот счет, но пока не готов их озвучить публично. "Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ. Таким образом известный репортер ответил на вопрос о том, считает ли он, что ответственность за подрыв объекта несет Россия. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/stantsiya-1877105663.html

новая каховка

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разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины, сеймур херш, новая каховка, джордж гэллоуэй, в мире