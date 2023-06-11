https://ria.ru/20230611/kazakhstan-1877528272.html
Бердымухамедов выразил Токаеву соболезнования в связи с лесными пожарами
Бердымухамедов выразил Токаеву соболезнования в связи с лесными пожарами - РИА Новости, 11.06.2023
Бердымухамедов выразил Токаеву соболезнования в связи с лесными пожарами
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:31
2023-06-11T16:31
2023-06-11T16:31
в мире
казахстан
туркмения
касым-жомарт токаев
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской области страны, повлекшими человеческие жертвы, сообщает Государственное информагентство Туркмении (ТДХ). От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично, глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего восстановления пострадавших территорий, отмечает ТДХ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура по жертвам в масштабном пожаре на востоке страны. Лесной пожар в Абайской области начался в четверг после ударов молний. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230611/kazakhstan-1877488043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, туркмения, касым-жомарт токаев, сердар бердымухамедов
В мире, Казахстан, Туркмения, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов
Бердымухамедов выразил Токаеву соболезнования в связи с лесными пожарами
Бердымухамедов выразил Токаеву соболезнования в связи с жертвами в лесных пожарах