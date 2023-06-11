https://ria.ru/20230611/kazakhstan-1877488043.html

Президент Казахстана объявил понедельник днем общенационального траура

Президент Казахстана объявил понедельник днем общенационального траура - РИА Новости, 11.06.2023

Президент Казахстана объявил понедельник днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам в масштабном пожаре на востоке страны. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:58

2023-06-11T10:58

2023-06-11T17:03

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казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 11 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам в масштабном пожаре на востоке страны.Лесной пожар в Абайской области начался в четверг после ударов молний. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. В тушении огня задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.Казахстанский лидер в воскресенье прибыл с рабочей поездкой в регион. Глава государства выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате пожара. "Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты", — сказал Токаев, слова которого цитирует его пресс-служба.По его словам, он поручил правительству оказать семьям всемерную поддержку, будь то финансовая или какая-либо другая помощь. "Если есть обращения к правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все их, естественно, мы удовлетворим", — отметил президент."Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие", — сказал Токаев.При этом он пояснил, что соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства. "Сейчас я проведу совещание, и мы, безусловно, извлечем из этого опыт", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20230610/pozhary-1877413497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев