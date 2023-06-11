https://ria.ru/20230611/ges-1877497306.html

СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС

СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:15

2023-06-11T12:15

2023-06-11T13:58

россия

риши сунак

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

киев

новая каховка

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph. "Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — приводит издание слова главного экономиста британского Института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире. Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

https://ria.ru/20230610/oon-1877433354.html

россия

киев

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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