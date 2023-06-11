СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС
Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Британии
© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph.
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"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — приводит издание слова главного экономиста британского Института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.
Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.