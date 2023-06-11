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СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023
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12:15 11.06.2023 (обновлено: 13:58 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/ges-1877497306.html
СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС
СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:15
2023-06-11T13:58
россия
риши сунак
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
киев
новая каховка
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph. &quot;Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания&quot;, — приводит издание слова главного экономиста британского Института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире. Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
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россия
киев
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россия, риши сунак, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, киев, новая каховка, в мире
Россия, Риши Сунак, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Киев, Новая Каховка, В мире
СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС

Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Британии

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph.
«

"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — приводит издание слова главного экономиста британского Института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.

Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияРиши СунакВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСКиевНовая КаховкаВ мире
 
 
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