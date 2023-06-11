Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов
В Белгородской области частично восстановили движение поездов после схода 15 вагонов
Железнодорожные пути. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на своем сайте.
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"Сегодня в 8:30 (мск) восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда", — уточнили в компании.
Как отмечается, сейчас пригородные поезда ходят согласно расписанию.
По данным ЮВЖД, в 21:47 (мск) на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище — Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда.
"В результате происшествия маршрут пригородного поезда № 6402 сообщением Валуйки — Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд № 6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (восемь человек) автотранспортом. Пригородный поезд № 6404 Валуйки — Алексеевка следует по расписанию", — отметили в ЮВЖД.
Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал.
Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий. На месте ЧП работают оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.