https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877495865.html

Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов

Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 11.06.2023

Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:00

2023-06-11T12:00

2023-06-11T14:14

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на своем сайте. "Сегодня в 8:30 (мск) восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда", — уточнили в компании. Как отмечается, сейчас пригородные поезда ходят согласно расписанию.По данным ЮВЖД, в 21:47 (мск) на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище — Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда. "В результате происшествия маршрут пригородного поезда № 6402 сообщением Валуйки — Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд № 6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (восемь человек) автотранспортом. Пригородный поезд № 6404 Валуйки — Алексеевка следует по расписанию", — отметили в ЮВЖД.Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал.Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий. На месте ЧП работают оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20230525/vagony-1874052057.html

https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков