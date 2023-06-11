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Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
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12:00 11.06.2023 (обновлено: 14:14 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877495865.html
Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов
Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:00
2023-06-11T14:14
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на своем сайте. "Сегодня в 8:30 (мск) восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда", — уточнили в компании. Как отмечается, сейчас пригородные поезда ходят согласно расписанию.По данным ЮВЖД, в 21:47 (мск) на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище — Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда. "В результате происшествия маршрут пригородного поезда № 6402 сообщением Валуйки — Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд № 6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (восемь человек) автотранспортом. Пригородный поезд № 6404 Валуйки — Алексеевка следует по расписанию", — отметили в ЮВЖД.Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал.Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий. На месте ЧП работают оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.
https://ria.ru/20230525/vagony-1874052057.html
https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Под Белгородом частично восстановили движение поездов после схода вагонов

В Белгородской области частично восстановили движение поездов после схода 15 вагонов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход вагонов, восстановили по одному пути, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) на своем сайте.
«
"Сегодня в 8:30 (мск) восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда", — уточнили в компании.
Как отмечается, сейчас пригородные поезда ходят согласно расписанию.
По данным ЮВЖД, в 21:47 (мск) на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище — Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда.
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"В результате происшествия маршрут пригородного поезда № 6402 сообщением ВалуйкиАлексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд № 6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (восемь человек) автотранспортом. Пригородный поезд № 6404 Валуйки — Алексеевка следует по расписанию", — отметили в ЮВЖД.
Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал.
Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий. На месте ЧП работают оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.
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