https://ria.ru/20230611/arest-1877561419.html

В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке

В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке - РИА Новости, 11.06.2023

В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке

Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:39

2023-06-11T20:39

2023-06-11T22:06

происшествия

санкт-петербург

россия

мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале."Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", — говорится в публикации.Уточняется, что конфликт разгорелся во время спектакля "Лебединое озеро". Женщина с дочерью на 17-м ряду стали смотреть постановку через камеры мобильных телефонов, поскольку им было плохо видно происходящее на сцене. К ним подходили служители театра с предупреждением, что видеосъемка запрещена, но те не реагировали на замечания. Другие зрители попытались вырвать телефон из рук москвички, в итоге женщина устроила скандал, а потом распылила баллончик с перцовым газом. Как ранее сообщали РИА Новости в Мариинке, после инцидента спектакль срочно остановили, а в театре объявили технический перерыв. В результате три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Позже спектакль продолжили, а в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию.

https://ria.ru/20230611/teatr-1877458401.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мариинский театр