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В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке - РИА Новости, 11.06.2023
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20:39 11.06.2023 (обновлено: 22:06 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/arest-1877561419.html
В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке
В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке - РИА Новости, 11.06.2023
В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке
Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:39
2023-06-11T22:06
происшествия
санкт-петербург
россия
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.&quot;Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 (&quot;Мелкое хулиганство&quot;) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что конфликт разгорелся во время спектакля "Лебединое озеро". Женщина с дочерью на 17-м ряду стали смотреть постановку через камеры мобильных телефонов, поскольку им было плохо видно происходящее на сцене. К ним подходили служители театра с предупреждением, что видеосъемка запрещена, но те не реагировали на замечания. Другие зрители попытались вырвать телефон из рук москвички, в итоге женщина устроила скандал, а потом распылила баллончик с перцовым газом. Как ранее сообщали РИА Новости в Мариинке, после инцидента спектакль срочно остановили, а в театре объявили технический перерыв. В результате три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Позже спектакль продолжили, а в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию.
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санкт-петербург
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Наталья Макарова
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происшествия, санкт-петербург, россия, мариинский театр
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Мариинский театр
В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке

Суд в Петербурге арестовал распылившую перцовый баллончик в Мариинке москвичку на 7 суток

© Фото : Мариинский театрЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Мариинский театр
Здание Мариинского театра. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.
«

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", — говорится в публикации.

Уточняется, что конфликт разгорелся во время спектакля "Лебединое озеро". Женщина с дочерью на 17-м ряду стали смотреть постановку через камеры мобильных телефонов, поскольку им было плохо видно происходящее на сцене. К ним подходили служители театра с предупреждением, что видеосъемка запрещена, но те не реагировали на замечания. Другие зрители попытались вырвать телефон из рук москвички, в итоге женщина устроила скандал, а потом распылила баллончик с перцовым газом.
Как ранее сообщали РИА Новости в Мариинке, после инцидента спектакль срочно остановили, а в театре объявили технический перерыв. В результате три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Позже спектакль продолжили, а в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию.
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Вчера, 04:32
 
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