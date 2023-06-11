В Петербурге арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинке
Суд в Петербурге арестовал распылившую перцовый баллончик в Мариинке москвичку на 7 суток
Здание Мариинского театра. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, получила семь суток административного ареста, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.
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"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", — говорится в публикации.
Уточняется, что конфликт разгорелся во время спектакля "Лебединое озеро". Женщина с дочерью на 17-м ряду стали смотреть постановку через камеры мобильных телефонов, поскольку им было плохо видно происходящее на сцене. К ним подходили служители театра с предупреждением, что видеосъемка запрещена, но те не реагировали на замечания. Другие зрители попытались вырвать телефон из рук москвички, в итоге женщина устроила скандал, а потом распылила баллончик с перцовым газом.
Как ранее сообщали РИА Новости в Мариинке, после инцидента спектакль срочно остановили, а в театре объявили технический перерыв. В результате три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Позже спектакль продолжили, а в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию.