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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы звучат в Сумской области, написало украинское издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:54
2023-06-10T23:54
2023-06-10T23:55
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрывы звучат в Сумской области, написало украинское издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале. "Местные паблики сообщают о взрывах в Шосткинском районе Сумской области", - сообщило издание.Кроме того, в Сумской области с 23.34 (совпадает с мск) и в Днепропетровской области с 23.40 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Сумской области