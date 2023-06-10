https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html

"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища

"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища - РИА Новости, 10.06.2023

"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища

Украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале заявила, что из Каховского водохранилища по состоянию на утро субботы потеряно более трети воды,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:53

2023-06-10T10:53

2023-06-10T10:59

киев

россия

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

сергей шойгу

разрушение каховской гэс

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале заявила, что из Каховского водохранилища по состоянию на утро субботы потеряно более трети воды, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью. "Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на утро 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 метров, что почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия разрушения Каховской ГЭС. В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что в настоящее время средний уровень подтопления в регионе составляет 4,72 метра. По его словам, со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр. Он уточнил, что с начала аварии на Каховской ГЭС уровень воды снизился там на 6,25 метра. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/ges-1877366074.html

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

киев

россия

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире