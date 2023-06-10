Рейтинг@Mail.ru
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 10.06.2023 (обновлено: 10:59 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища - РИА Новости, 10.06.2023
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища
Украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале заявила, что из Каховского водохранилища по состоянию на утро субботы потеряно более трети воды,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:53
2023-06-10T10:59
киев
россия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
сергей шойгу
разрушение каховской гэс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_262:0:1465:677_1920x0_80_0_0_5e3288d71584cb48f451d33686a6d368.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале заявила, что из Каховского водохранилища по состоянию на утро субботы потеряно более трети воды, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью. "Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на утро 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 метров, что почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия разрушения Каховской ГЭС. В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что в настоящее время средний уровень подтопления в регионе составляет 4,72 метра. По его словам, со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр. Он уточнил, что с начала аварии на Каховской ГЭС уровень воды снизился там на 6,25 метра. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/ges-1877366074.html
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
киев
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_403:0:1598:896_1920x0_80_0_0_f0f27ed48ed199bcb1708a75f30df33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире
Киев, Россия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
"Укргидроэнерго" рассказала о ситуации вокруг Каховского водохранилища

"Укргидроэнерго" заявила, что из Каховского водохранилища потеряно более трети воды

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" в своем телеграм-канале заявила, что из Каховского водохранилища по состоянию на утро субботы потеряно более трети воды, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью.
"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на утро 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 метров, что почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток", - говорится в сообщении.
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек
Вчера, 10:24
Отмечается, что гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия разрушения Каховской ГЭС.
В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что в настоящее время средний уровень подтопления в регионе составляет 4,72 метра. По его словам, со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр. Он уточнил, что с начала аварии на Каховской ГЭС уровень воды снизился там на 6,25 метра.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
Вчера, 08:00
 
КиевРоссияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСергей ШойгуРазрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала