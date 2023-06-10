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Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
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10:12 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877364975.html
Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине
Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине
США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:12
2023-06-10T10:12
в мире
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украина
вашингтон (штат)
ольга ковитиди
джон кирби
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "США преступили все существующие красные линии и публично идентифицировали себя в качестве преступного организатора и соучастника развязанной Белом домом войны на Украине. В Вашингтоне больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России", - сказала она. Сенатор отметила, что американцы пытаются "любой ценой" втянуть в это вооруженное противостояние и страны Европы. Она напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Владимир Зеленский "получит всю необходимую поддержку" не только от США, но и от 50 её партнёров. "То, что контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении войны на Украине может быть опасным для американцев, в Белом доме самонадеянно стараются не замечать", - подчеркнула Ковитиди. Она заявила, что в преддверии президентских выборов 2024 года в США стараются "любой ценой отвлечь американцев от реальных проблем", смягчить внутриполитическую повестку и перенести ее на внешний периметр. "По сложившейся американской традиции каждые президентские выборы "хвост вертит собакой", заказывая предсказуемое политическое шоу", - заключила парламентарий. Ранее в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.
https://ria.ru/20230610/eskalatsiya-1877344503.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), ольга ковитиди, джон кирби, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Ольга Ковитиди, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине

Член Совфеда Ковитиди назвала США организатором и соучастником конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
 Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
"США преступили все существующие красные линии и публично идентифицировали себя в качестве преступного организатора и соучастника развязанной Белом домом войны на Украине. В Вашингтоне больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России", - сказала она.
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Сенатор отметила, что американцы пытаются "любой ценой" втянуть в это вооруженное противостояние и страны Европы. Она напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Владимир Зеленский "получит всю необходимую поддержку" не только от США, но и от 50 её партнёров.
«
"То, что контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении войны на Украине может быть опасным для американцев, в Белом доме самонадеянно стараются не замечать", - подчеркнула Ковитиди.
Она заявила, что в преддверии президентских выборов 2024 года в США стараются "любой ценой отвлечь американцев от реальных проблем", смягчить внутриполитическую повестку и перенести ее на внешний периметр.
"По сложившейся американской традиции каждые президентские выборы "хвост вертит собакой", заказывая предсказуемое политическое шоу", - заключила парламентарий.
Ранее в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Ольга КовитидиДжон КирбиВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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