Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине
Член Совфеда Ковитиди назвала США организатором и соучастником конфликта на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
"США преступили все существующие красные линии и публично идентифицировали себя в качестве преступного организатора и соучастника развязанной Белом домом войны на Украине. В Вашингтоне больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России", - сказала она.
Сенатор отметила, что американцы пытаются "любой ценой" втянуть в это вооруженное противостояние и страны Европы. Она напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Владимир Зеленский "получит всю необходимую поддержку" не только от США, но и от 50 её партнёров.
«
"То, что контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении войны на Украине может быть опасным для американцев, в Белом доме самонадеянно стараются не замечать", - подчеркнула Ковитиди.
Она заявила, что в преддверии президентских выборов 2024 года в США стараются "любой ценой отвлечь американцев от реальных проблем", смягчить внутриполитическую повестку и перенести ее на внешний периметр.
"По сложившейся американской традиции каждые президентские выборы "хвост вертит собакой", заказывая предсказуемое политическое шоу", - заключила парламентарий.
Ранее в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.