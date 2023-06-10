https://ria.ru/20230610/ukraina-1877364975.html

Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине

Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2023

Ковитиди обвинила США в организации конфликта на Украине

США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:12

2023-06-10T10:12

2023-06-10T10:12

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вашингтон (штат)

ольга ковитиди

джон кирби

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. США преступили все красные линии и идентифицировали себя как преступные организаторы и соучастники конфликта на Украине, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "США преступили все существующие красные линии и публично идентифицировали себя в качестве преступного организатора и соучастника развязанной Белом домом войны на Украине. В Вашингтоне больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России", - сказала она. Сенатор отметила, что американцы пытаются "любой ценой" втянуть в это вооруженное противостояние и страны Европы. Она напомнила слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Владимир Зеленский "получит всю необходимую поддержку" не только от США, но и от 50 её партнёров. "То, что контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении войны на Украине может быть опасным для американцев, в Белом доме самонадеянно стараются не замечать", - подчеркнула Ковитиди. Она заявила, что в преддверии президентских выборов 2024 года в США стараются "любой ценой отвлечь американцев от реальных проблем", смягчить внутриполитическую повестку и перенести ее на внешний периметр. "По сложившейся американской традиции каждые президентские выборы "хвост вертит собакой", заказывая предсказуемое политическое шоу", - заключила парламентарий. Ранее в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

https://ria.ru/20230610/eskalatsiya-1877344503.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876690094.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), ольга ковитиди, джон кирби, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет федерации рф