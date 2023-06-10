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В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна - РИА Новости, 10.06.2023
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23:03 10.06.2023 (обновлено: 23:56 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/tsirk-1877446380.html
В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна
В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна - РИА Новости, 10.06.2023
В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, его директор задержан, сообщило... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:03
2023-06-10T23:56
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, его директор задержан, сообщило региональное Следственное управление.Обрушение трибуны передвижного цирка произошло в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС сообщало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них — несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Областные власти со ссылкой на медиков информировали, что все они отказались от госпитализации после обследования и медпомощи.Как информирует СУ СК по Ленобласти, на представлении цирка-шапито "Малибу" в Лесколово присутствовали около 150 зрителей. При обрушении трибуны, по данным следствия, пострадали двое детей 2015 и 2017 года рождения.&quot;Следственным отделом по городу Всеволожск &lt;…&gt; по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом &quot;б&quot; части 2 статьи 238 УК РФ (&quot;Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей&quot;)&quot;, — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на шесть лет.Областное следственное ведомство уточняет, что директор цирка задержан в процессуальном порядке, "проводятся следственные действия с его участием". Прокуратура региона ранее сообщала о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.
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ленинградская область
всеволожск
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всеволожск
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Всеволожск
В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна

В Ленинградской области СК задержал директора цирка-шапито, где обрушилась трибуна

© Фото очевидцаПередвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово, Ленинградская область
Передвижной цирк Малибу в поселке Лесколово, Ленинградская область
© Фото очевидца
Передвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово, Ленинградская область
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, его директор задержан, сообщило региональное Следственное управление.
Обрушение трибуны передвижного цирка произошло в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС сообщало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них — несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Областные власти со ссылкой на медиков информировали, что все они отказались от госпитализации после обследования и медпомощи.
Как информирует СУ СК по Ленобласти, на представлении цирка-шапито "Малибу" в Лесколово присутствовали около 150 зрителей. При обрушении трибуны, по данным следствия, пострадали двое детей 2015 и 2017 года рождения.
«

"Следственным отделом по городу Всеволожск <…> по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на шесть лет.

Областное следственное ведомство уточняет, что директор цирка задержан в процессуальном порядке, "проводятся следственные действия с его участием".
Прокуратура региона ранее сообщала о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
30 мая, 19:29
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Всеволожск
 
 
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