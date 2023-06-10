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В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна

В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна - РИА Новости, 10.06.2023

В Ленинградской области задержали директора цирка, где обрушилась трибуна

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, его директор задержан, сообщило... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T23:03

2023-06-10T23:03

2023-06-10T23:56

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

всеволожск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, его директор задержан, сообщило региональное Следственное управление.Обрушение трибуны передвижного цирка произошло в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС сообщало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них — несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Областные власти со ссылкой на медиков информировали, что все они отказались от госпитализации после обследования и медпомощи.Как информирует СУ СК по Ленобласти, на представлении цирка-шапито "Малибу" в Лесколово присутствовали около 150 зрителей. При обрушении трибуны, по данным следствия, пострадали двое детей 2015 и 2017 года рождения."Следственным отделом по городу Всеволожск <…> по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на шесть лет.Областное следственное ведомство уточняет, что директор цирка задержан в процессуальном порядке, "проводятся следственные действия с его участием". Прокуратура региона ранее сообщала о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.

https://ria.ru/20230530/delo-1875176242.html

ленинградская область

всеволожск

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всеволожск