https://ria.ru/20230610/transh-1877349341.html

"Военная проститутка". В Сети возмутились словами Зеленского о новом транше

"Военная проститутка". В Сети возмутились словами Зеленского о новом транше - РИА Новости, 10.06.2023

"Военная проститутка". В Сети возмутились словами Зеленского о новом транше

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении транша в размере 2,1 миллиарда долларов от США. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:24

2023-06-10T06:24

2023-06-10T06:24

в мире

украина

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владимир зеленский

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северный поток

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении транша в размере 2,1 миллиарда долларов от США."Благодарю президента Байдена за пакет помощи в области безопасности на сумму 2,1 миллиарда долларов", — написал украинский лидер в своем микроблоге.Его читатели подчеркнули, что Вашингтон вновь отдает деньги американских налогоплательщиков на нужды киевского режима."Зеленский подорвал "Северный поток-2" и теперь он подрывает дамбу, требуя более двух миллиардов для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Украины!" — призвал Shawn Quinn."США не могут больше позволить себе этого", — констатировал D Sprinkle."На самом деле ты просто военная проститутка. Ты продаешь трупы украинцев ради обогащения", — высказался Blair Herd."Меня тошнит от нашей марионетки режима, которая продолжает отдавать миллиарды наших трудом заработанных долларов этому коррумпированному диктатору и преступнику", — заявил Skip Solis."Почему мы до сих пор спонсируем этих нацистов, которые затопили своих же собственных людей?" — спросил noone.Ранее Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения, по которому стало возможно проведение транша в размере 900 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1877069481.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, twitter, северный поток