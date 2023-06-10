https://ria.ru/20230610/tokaev-1877358552.html

Токаев освободил от должности главу МЧС на фоне природного пожара

Токаев освободил от должности главу МЧС на фоне природного пожара - РИА Новости, 10.06.2023

Токаев освободил от должности главу МЧС на фоне природного пожара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина на фоне масштабного природного пожара на востоке страны, сообщила в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:20

2023-06-10T09:20

2023-06-10T09:20

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина на фоне масштабного природного пожара на востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке республики начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. При пожаре погибли трое работников лесничества, ведутся поиски еще 11 сотрудников. Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. "Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Накануне пресс-служба Токаева сообщила, что в связи с бушующим пожаром на востоке страны запланированный на 11-13 июня официальный визит казахстанского лидера во Вьетнам отложен на более поздний срок. Ожидается, что президент посетит Абайскую область для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия. Согласно сведениям местных властей, на месте пожара задействованы почти 800 специалистов из различных ведомств, около 200 единиц техники и девять вертолетов. В зону стихийного бедствия направлены дополнительные силы и средства из других регионов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра местами до 10 метров в секунду.

https://ria.ru/20230529/kompanii-1874837276.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев