https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877347128.html

В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ

В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023

В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ

Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:08

2023-06-10T05:08

2023-06-10T10:27

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск", — отметил Савчук.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html

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безопасность