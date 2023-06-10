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В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 10.06.2023 (обновлено: 10:27 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877347128.html
В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ
В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ
Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:08
2023-06-10T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.&quot;Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск&quot;, — отметил Савчук.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html
РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ

Минобороны: российские военные сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
«

"Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск", — отметил Савчук.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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