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Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 10.06.2023 (обновлено: 08:12 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай - РИА Новости, 10.06.2023
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай
Джордж Сорос давно уже стал практически синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть той группы наднациональных элит, которые... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:00
2023-06-10T08:12
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
китай
украина
си цзиньпин
джордж сорос
нато
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Джордж Сорос давно уже стал практически синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть той группы наднациональных элит, которые уверены, что атлантическая модель глобализации является не просто лучшим — единственно верным путем для всего человечества. И ради ее торжества нужно без колебаний устранять все возникающие на пути препятствия, поэтому позиция Сороса по украинскому вопросу была изначально максимально антироссийской. Сейчас Сорос предвкушает большой успех украинского наступления, а в ожидании его делится мыслями о главных угрозах человечеству. В опубликованной на днях в Project Syndicate статье "Демократия сможет пережить поликризис?" самое интересное не то, что миллиардер ставит украинский кризис лишь на третье место по значимости, отдавая первые два угрозам, исходящим от искусственного интеллекта и изменения климата, а то, какие ожидания связаны у него с поражением России.С искусственным интеллектом у Сороса все просто: он за контроль над ним, потому что "ИИ помогает закрытым обществам и создает смертельную угрозу для открытых обществ. Причина в том, что ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, помогающих закрытым обществам следить за своими подданными". Это, мягко говоря, спорно (даже если сравнить сегодняшние уровни контроля над обычным обывателем на Западе и в России с Китаем), но для Сороса, который все происходящее в мире подает как борьбу демократии с тоталитаризмом, было бы странно не использовать такую обсуждаемую тему, как угроза со стороны искусственного интеллекта, для продвижения своей любимой идеи.С глобальным потеплением тоже ничего удивительного: оно, по Соросу, ускоряется, а недалекие немецкие фермеры не хотят отказываться от своих коров, протестуют и даже побеждают на выборах (есть еще, правда, и нефтяные компании, которые он упоминает наряду с фермерами).У Сороса нет рецепта борьбы с первой частью поликризиса (искусственным интеллектом), но есть рекомендации, как можно быстрее выполнить все уже придуманное для борьбы с потеплением. А вот в отношении украинского кризиса ему все понятно, причем в этой ясности появляются новые важные нюансы.Нет, курс на поражение России неизменен, более того — Сорос верит, что выход украинской армии к Крыму и разрушение Крымского моста станут началом развала нашей страны.В мечтах о развале России нет ничего нового ни для Сороса, ни для той части атлантистов, что сделала ставку на победу над нашей страной на украинском поле боя. Устранение России с мировой арены стало бы их величайшей победой, окончательно открыв им тот путь к мировому господству, который они скоропалительно посчитали свободным после развала СССР. Но ведь даже убрав с пути Россию, атлантистам придется столкнуться с Китаем — неслучайно практически все они называют Китай главной угрозой западному миропорядку, а Сорос особенно активно нападает на Си Цзиньпина. Но, оказывается, можно сделать вид, что все это обратимо: "Окончание войны на Украине станет позитивным шоком для мира. У Байдена появится возможность снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, который сам испытывает сейчас экономический спад, что повышает восприимчивость председателя Си Цзиньпина к идее поиска взаимопонимания с США. Байден не стремится сменить режим в Китае; все, что он хочет, — восстановить статус-кво на Тайване.Разгром России на Украине и снижение китайско-американской напряженности позволят открыть для мировых лидеров необходимое пространство, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата, грозящим уничтожить нашу цивилизацию".Вот так вот: разгром и развал России откроет Штатам возможность договориться с Китаем! Мировая напряженность спадет, и все вместе наконец-то всерьез займутся борьбой с потеплением. Тут даже непонятно, смеяться или плакать от смеха: кто в мире (не говоря уже о Пекине) способен поверить, что США хотят от Китая лишь того, чтобы он оставил в покое Тайвань? Кто-то забыл, что тайваньский вопрос в последний год был сознательно раскачан именно Вашингтоном? Причем сделано это было во многом ради давления на Китай на фоне боевых действий на Украине — американцы хотели таким образом продемонстрировать китайцам свою решимость, предостерегая их от укрепления отношений с Россией. Ни одно ни другое у них не получилось, так что теперь им приходится сдавать назад в попытке хоть как-то стабилизировать свои ухудшившиеся отношения с Китаем. И на этом фоне выходит Джордж Сорос с мечтами о потеплении в американо-китайских отношениях после разгрома и развала России!Проблема не в том, что 92-летний миллиардер оторвался от реальности: в конце концов, даже куда более адекватный и опытный столетний Киссинджер уже поверил, что Украина будет в НАТО. Проблема в том, что у идеологов атлантической глобализации ошибки не только в общей стратегии (как в случае с самой моделью глобализации), но и в конкретных тактических расчетах. С другой стороны, ставка на поражение и развал России, вера в то, что можно развести и обмануть Китай (убедив его в отсутствии стратегии сдерживания и планов по его сокрушению), — это, похоже единственная ставка глобалистов. И последняя.
https://ria.ru/20230521/kitay-1873132359.html
https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html
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Петр Акопов
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аналитика, россия, китай, украина, си цзиньпин, джордж сорос, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Джордж Сорос, НАТО, В мире

Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай

© AP Photo / Kevin WolfАмериканский миллиардер Джордж Сорос
Американский миллиардер Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Джордж Сорос давно уже стал практически синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть той группы наднациональных элит, которые уверены, что атлантическая модель глобализации является не просто лучшим — единственно верным путем для всего человечества. И ради ее торжества нужно без колебаний устранять все возникающие на пути препятствия, поэтому позиция Сороса по украинскому вопросу была изначально максимально антироссийской. Сейчас Сорос предвкушает большой успех украинского наступления, а в ожидании его делится мыслями о главных угрозах человечеству. В опубликованной на днях в Project Syndicate статье "Демократия сможет пережить поликризис?" самое интересное не то, что миллиардер ставит украинский кризис лишь на третье место по значимости, отдавая первые два угрозам, исходящим от искусственного интеллекта и изменения климата, а то, какие ожидания связаны у него с поражением России.
С искусственным интеллектом у Сороса все просто: он за контроль над ним, потому что "ИИ помогает закрытым обществам и создает смертельную угрозу для открытых обществ. Причина в том, что ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, помогающих закрытым обществам следить за своими подданными". Это, мягко говоря, спорно (даже если сравнить сегодняшние уровни контроля над обычным обывателем на Западе и в России с Китаем), но для Сороса, который все происходящее в мире подает как борьбу демократии с тоталитаризмом, было бы странно не использовать такую обсуждаемую тему, как угроза со стороны искусственного интеллекта, для продвижения своей любимой идеи.
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С глобальным потеплением тоже ничего удивительного: оно, по Соросу, ускоряется, а недалекие немецкие фермеры не хотят отказываться от своих коров, протестуют и даже побеждают на выборах (есть еще, правда, и нефтяные компании, которые он упоминает наряду с фермерами).
У Сороса нет рецепта борьбы с первой частью поликризиса (искусственным интеллектом), но есть рекомендации, как можно быстрее выполнить все уже придуманное для борьбы с потеплением. А вот в отношении украинского кризиса ему все понятно, причем в этой ясности появляются новые важные нюансы.
Нет, курс на поражение России неизменен, более того — Сорос верит, что выход украинской армии к Крыму и разрушение Крымского моста станут началом развала нашей страны.
В мечтах о развале России нет ничего нового ни для Сороса, ни для той части атлантистов, что сделала ставку на победу над нашей страной на украинском поле боя. Устранение России с мировой арены стало бы их величайшей победой, окончательно открыв им тот путь к мировому господству, который они скоропалительно посчитали свободным после развала СССР. Но ведь даже убрав с пути Россию, атлантистам придется столкнуться с Китаем — неслучайно практически все они называют Китай главной угрозой западному миропорядку, а Сорос особенно активно нападает на Си Цзиньпина. Но, оказывается, можно сделать вид, что все это обратимо: "Окончание войны на Украине станет позитивным шоком для мира. У Байдена появится возможность снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, который сам испытывает сейчас экономический спад, что повышает восприимчивость председателя Си Цзиньпина к идее поиска взаимопонимания с США. Байден не стремится сменить режим в Китае; все, что он хочет, — восстановить статус-кво на Тайване.
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Разгром России на Украине и снижение китайско-американской напряженности позволят открыть для мировых лидеров необходимое пространство, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата, грозящим уничтожить нашу цивилизацию".
Вот так вот: разгром и развал России откроет Штатам возможность договориться с Китаем! Мировая напряженность спадет, и все вместе наконец-то всерьез займутся борьбой с потеплением. Тут даже непонятно, смеяться или плакать от смеха: кто в мире (не говоря уже о Пекине) способен поверить, что США хотят от Китая лишь того, чтобы он оставил в покое Тайвань? Кто-то забыл, что тайваньский вопрос в последний год был сознательно раскачан именно Вашингтоном? Причем сделано это было во многом ради давления на Китай на фоне боевых действий на Украине — американцы хотели таким образом продемонстрировать китайцам свою решимость, предостерегая их от укрепления отношений с Россией. Ни одно ни другое у них не получилось, так что теперь им приходится сдавать назад в попытке хоть как-то стабилизировать свои ухудшившиеся отношения с Китаем. И на этом фоне выходит Джордж Сорос с мечтами о потеплении в американо-китайских отношениях после разгрома и развала России!
Проблема не в том, что 92-летний миллиардер оторвался от реальности: в конце концов, даже куда более адекватный и опытный столетний Киссинджер уже поверил, что Украина будет в НАТО. Проблема в том, что у идеологов атлантической глобализации ошибки не только в общей стратегии (как в случае с самой моделью глобализации), но и в конкретных тактических расчетах. С другой стороны, ставка на поражение и развал России, вера в то, что можно развести и обмануть Китай (убедив его в отсутствии стратегии сдерживания и планов по его сокрушению), — это, похоже единственная ставка глобалистов. И последняя.
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Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияКитайУкраинаСи ЦзиньпинДжордж СоросНАТОВ мире
 
 
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