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При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек - РИА Новости, 10.06.2023
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11:46 10.06.2023 (обновлено: 11:58 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/somali-1877373337.html
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек - РИА Новости, 10.06.2023
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:46
2023-06-10T11:58
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Позднее агентство SONNA сообщило, что силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков. "Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию. Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html
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в мире, сомали, могадишо, сша, оон, аль-каида
В мире, Сомали, Могадишо, США, ООН, Аль-Каида
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек

При атаке боевиков на отель в столице Сомали Могадишо погибли не менее девяти человек

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV).
Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Позднее агентство SONNA сообщило, что силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков.
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"Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию.
Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации.
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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В миреСомалиМогадишоСШАООНАль-Каида
 
 
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