https://ria.ru/20230610/somali-1877373337.html

При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек

При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек - РИА Новости, 10.06.2023

При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:46

2023-06-10T11:46

2023-06-10T11:58

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Позднее агентство SONNA сообщило, что силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков. "Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию. Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html

https://ria.ru/20221127/somali-1834637349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, могадишо, сша, оон, аль-каида