https://ria.ru/20230610/somali-1877373337.html
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек - РИА Новости, 10.06.2023
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:46
2023-06-10T11:46
2023-06-10T11:58
в мире
сомали
могадишо
сша
оон
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f704e992bc04de5ba429a5de5c5f3904.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Позднее агентство SONNA сообщило, что силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков. "Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию. Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html
https://ria.ru/20221127/somali-1834637349.html
сомали
могадишо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8b39be91f570a716b6a43d87a76214e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо, сша, оон, аль-каида
В мире, Сомали, Могадишо, США, ООН, Аль-Каида
При атаке боевиков на отель в столице Сомали погибли девять человек
При атаке боевиков на отель в столице Сомали Могадишо погибли не менее девяти человек
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV
).
Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель Pearl Beach в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Позднее агентство SONNA сообщило, что силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков.
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных
"Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семи террористов, которые совершили налет на отель… Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли трое сотрудников службы безопасности. Силовики благополучно спасли 84 человека", - передает телеканал со ссылкой на полицию.
Агентство SONNA отмечает, что пострадали 10 человек.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида
"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН
. США
наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации.
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали