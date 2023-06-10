https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей

Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей - РИА Новости, 10.06.2023

Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей

В понедельник, 12 июня, лидеры Германии и Польши прилетят в Париж для обсуждения с французским коллегой украинской темы — и это будет вторая за пять дней... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:12

аналитика

эммануэль макрон

олаф шольц

германия

россия

евросоюз

франция

специальная военная операция на украине

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В понедельник, 12 июня, лидеры Германии и Польши прилетят в Париж для обсуждения с французским коллегой украинской темы — и это будет вторая за пять дней встреча Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.На уходящей неделе, быстро свернув положенные мероприятию по случаю даты высадки англо-американских союзников в Нормандии государственные и светские обязанности, Макрон срочно вылетел в Берлин. Официальная причина была озвучена одна: рабочий ужин с канцлером. А вот неофициальных значительно больше.Первая — и самая для Макрона существенная — страны зоны евро вошли в период рецессии. Пока спад производства и схлопывание экономики названы "техническими", но ситуация не меняется уже на протяжении полугода, и, как полагает Евростат, вектор в ближайшее время не изменится. То есть их паровоз летит вниз. Ускорение свободного падения пропорционально массе, как мы знаем, а совокупная масса двух ведущих экономик континента существенна, чтобы торжественно упасть, больно удариться, да еще и разбиться на мелкие кусочки. Вместе со всеми другими экономиками.Цифры и факты прелестны тем, что еще три с небольшим месяца назад ответственный за экономику ЕС синьор Джентилони был уверен, что "еврозона избежит рецессии". Той самой, что ровно в этот момент и начиналась. Если бы евробюрократы, еврокомиссары, евролидеры были чуть меньше увлечены идеями, что так и роятся в их головах, они бы вспомнили о главном правиле в политике. Правило простое: оценивать нужно реальность, а не то, что вы о ней думаете.Макрону было что сказать Шольцу. Неприятного. Вряд ли он стал напоминать о том, что от введения единой валюты выиграла лишь германская экономика, но то, что он не мог не упомянуть про разнообразные "зеленые инициативы" шольцевской коалиции, а до этого меркелевские игры в экономику (которые, по сути, уничтожили французскую ядерную энергетику), — это факт. Государство вынуждено национализировать EDF (Électricité de France), заплатив почти десять миллиардов евро. И это не считая долгов, технических проблем, дефицита производства энергии, уровень которого — самый низкий за последние 35 лет.Но это внутренние ссоры в европейской "вороньей слободке", которые России неинтересны. Сейчас Москва краем глаза наблюдает, как в ЕС разгорается драка. И то, что в этом месилове все будут против всех, для нее очевидно. Слабеющая экономика способна разбудить такие инстинкты самосохранения, что нравы первобытной пещеры покажутся образцом политеса.Берлину — с его экономикой, от которой сейчас вразлет идут опоры, но сила все равно осталась — совершенно не требуется новых кандидатов на членство в ЕС. Парижу как раз очень хочется свой слабеющий организм поддержать с помощью абитуриентов, жмущихся в очереди: Украина, Молдавия, далее по списку.Вопрос влияния (то есть силы) в ЕС, где все равны, но в условиях рецессии кто-то окажется равнее, становится ключевым. Точнее, вопросом выживания сообщества.Макрон и Шольц это понимают, но по-разному, что тоже повод для схватки.У занимавшихся самогипнозом про "общеевропейский дом" на десятилетия вылетело из головы, что главное в международной политике — это сила. Сильное государство. Занятые аутотренингом леди и джентльмены забыли, что мощь государства не зависит от внешних и часто лицемерных оценок его идеологии и системы ценностей. Крики, что в России вот-вот "наступит диктатура", на самом деле — дымовая завеса. Признать Россию мощной и влиятельной им было политически невозможно, а вот "авторитарной" — да на здоровье. Решение второго вопроса — ослабление нашей страны до такой степени, чтобы она уже не поднялась, погрузившись в искусственно созданное коматозное состояние, они предоставили США.Ну а в Вашингтоне пьяный воздух гегемонизма ударил в головы ретивых атлантических политиков. Результаты нам транслируют практически в прямом эфире.Не удалось ровным счетом ничего. Несмотря на вбуханные десятки миллиардов, чтобы ослабить Россию, измотать общество, разрушить наши ценности, изменить культурный код, расшатать государственные институты, итог тут не просто нулевой, а скорее отрицательный.Устроенный Западом геополитический кризис на континенте и обрушение дамб, лежащих в основе европейской и мировой безопасности, не привели к искомому ответу.Вопрос "Вы хоть понимаете, что натворили?" провисел в воздухе почти десять лет.Судя по тому, как западный истеблишмент прыгает по планете в последней попытке починить старый мир, понимать начинают. Но сделать уже ничего не могут. Рождается — не без мучений, не без страданий — новый мир. Справедливый. Честный. И в котором им найдется место ну разве что в прихожей.

https://ria.ru/20230609/vstrecha-1877130057.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230607/opros-1876826122.html

https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html

германия

россия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, эммануэль макрон, олаф шольц, германия, россия, евросоюз, франция